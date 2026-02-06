たいへん大酒飲みな私は時たま意識的に休肝日を設けるのだけれど、いかんせんお酒が好きすぎて「今日はお酒を飲めない」と思うとテンションが下がってしまう。

なので「三日間お酒を我慢したらその金額で買える株をひとつ買う」というゲームを始めた。

ミニ株って言うんですか、1〜10株の小口単位で買えるシステムを利用して禁酒のモチベーションアップを図ろうと思ったの。

どうせ飲酒で溶けるはずだったお金ですから買う時に高かろうと買ったものが値下がりしようと気にならないという気楽な投資です。

……という話をしたところ、即座に興味を持った小学五年生の息子。

なぜ株の話がわかるのかと言うと「あつまれ どうぶつの森」というゲームの中に投資要素のあるアイテムがありまして。

現実の株と同じくレートを見ながら、売却してお金を増やしたり溶かしたりを繰り返してすっかり身についたというわけ。あつ森はマネー教育に良いゲームです。

息子曰く、将来の夢をやたらと聞かれる小学生ライフの中で、じゃあ自分はどうなりたいのかを考えた時に「好きなことだけして生きていきたい」にたどり着いたのだそうで、

しかし世の中はそんなに甘くはないだろうから保険も必要……と考えて「今から始める配当金ライフの準備」がしっくりきたと。

うん、色々言っとかなきゃならないことはあるけれど、ひとまずその流れ自体は好きです。