赤字で従業員のボーナスカット！しかし経営層は満額払い…異論を唱えた社員に返ってきた呆れたセリフ

会社の業績が悪化すれば、従業員の待遇に影響が出ること避けられない。しかし、上層部をその悪影響を下に押し付けるだけなら、社員の心は一気に離れていく。愛知県の60代男性（ITエンジニア／年収550万円）は、勤務先が数年連続で赤字に陥った際、こんなことがあったと明かす。（文：境井佑茉）

「従業員の賞与を下げるということになった。それ自体は仕方ないと思うのだが、経営層や幹部は報酬据え置きで満額支払われたという事実を聞いた」

現場「トップ自ら示すべき」→経営陣「なぜ、そんなことを？」

この不公平な状況に、ある部長が「トップ自らが示す必要がある」と異論を唱えた。経営陣も身を切るべきだと進言したのだ。しかし、それに対する答えは驚くべきものだった。

「『なぜ、そんなことをしなければいけないのか』という回答だったらしい」

あまりにも当事者意識が欠けた言葉に、耳を疑う。トップが責任を取らず、現場に負担を強いる組織の本性が露呈した瞬間だった。男性は、そんな会社の現状を冷静に見つめ、こう結んでいる。

「従業員も次第に退職していっており、このままではつぶれるんじゃないかとも感じる」

社員が次々と去っていくのは、減額そのものよりも、経営陣への不信感が原因なのかもしれない。

