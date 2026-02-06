「#高市逃げた」

Xでこんなハッシュタグが突如生まれ、高市早苗首相（64）に対する批判が過熱したのは、2月1日のこと。高市氏は、衆院選投票日まで残り1週間となったこの日の午前9時放送のNHK『日曜討論』の出演を、手の怪我を理由に“ドタキャン”したのだ。

「高市氏の代わりに、自民党からは田村憲久政調会長代行（61）が急きょ出演。番組冒頭では、高市氏が腕を痛めたとして、MCから『今朝こちらに連絡があった』との説明がありました。今回の『日曜討論』は選挙期間中では、唯一の党首討論という貴重な機会だっただけでなく、最近の高市氏は旧統一教会との接点を『週刊文春』で報じられ、放送前日には“円安ホクホク発言”で波紋を呼んだばかり。討論で野党からの追及に対して、どう説明をするのか気になっていた視聴者も多かったはず。

また、高市氏は放送日の午後から行われた岐阜、愛知で候補者の応援には予定通り入っていました。また、3日に『文春オンライン』が、高市首相が放送2日前からキャンセルを準備していたことを報じており、“討論から逃げた”という印象を抱く人が少なくないのです」（政治ジャーナリスト）

高市氏は番組放送終了後、Xで《私の怪我についてご心配をいただいております。ありがとうございます。 実は、ここ数日の遊説会場で、熱烈に支援してくださる方々と握手した際、手を強く引っ張られて痛めてしまいました》と説明。以前から関節リウマチの罹患を公表してきたが、それが悪化したのだという。

この投稿以外、高市氏本人は怪我について言及していないのだが、自民党広報や各メディアを介して“怪我の経緯”が伝えられている。まず、番組放送の直前、自民党広報はXでこうアナウンスしていた。

《高市総理は昨日の遊説中に腕を痛め、治療にあたるため、急遽出演ができなくなりました》

続いて、2月2日放送の情報番組『news every.』（日本テレビ系）では、官邸キャップの話として、高市氏自身が周囲に「特に候補者、地方議員が気合いが入っていて、強く握手される」と話していると解説。また、ある政府高官は「高市人気で多くの人が集まり握手を求められて手を痛めた」と話していたという。

さらに、4日には『日テレNEWS NNN』が《政府高官は4日、首相のけがは先月23日の解散直後から、自民党の候補者全員に公認証を渡したことで悪化したなどと説明しました。その後、選挙戦で聴衆や候補者らと握手をしたり、聴衆に手を引っ張られたりしたことなどで、さらに悪化したとしています》と報道。同日、毎日新聞も以下のように報じていた。

《高官によると、首相は衆院解散後の1月23日に党本部で行われた衆院選立候補予定者への公認証交付で300人以上と握手し、手指の関節が腫れるなど症状が悪化した。衆院選公示後の応援演説で支持者らと握手を重ねる中、右手の指2本の関節が曲がるなどしたという》

このドタキャン騒動以降、メディアではテーピングで固めた痛々しい手で演説する高市氏の姿がクローズアップされている。多くの支持者が心配の思いを寄せるいっぽう、Xでは怪我の経緯をめぐって、当初の高市氏自身の説明と、報じられている政府関係者の説明が異なることに一部から疑問の声が起こっている。

《討論会ドタキャンは支持者との握手し過ぎと言っていたのに今は公認候補へ証書を手渡していたためとコロコロ変えすぎ》

《高市早苗の怪我の説明、二転三転四転五転。そんなに前から調子悪かったのであれば、なにもわざわざ「日曜の朝のNHKの全国生放送での党首討論」の時間に合わせて治療する必要などまったくない》

《だめだこりゃ。話が2転3転してる》

「公認証交付、支援者や候補者との握手、いずれにせよ高市氏が今回の選挙で手を酷使していたことは間違いなく、そうした負担が蓄積して今回の怪我が起きたことは疑いようがないと思います。ただの伝達ミスなのかもしれませんが、放送2日前からキャンセルを準備していたという報道もある状況で、怪我の原因について様々な話が出てくるようでは、“言い訳”を探している状況に見えかねません。結局は高市氏本人が自分の口ではっきりさせるのが一番なのですが、政府高官だったり、知己の間柄であるジャーナリストが説明するなど、なぜか自分から釈明する様子がありません。とはいえ、もう投票日までに討論番組が改めて行われる予定はなく、野党は仕切り直しを求めていますが、このまま“逃げ切る”形になるでしょう」（前出・政治ジャーナリスト）