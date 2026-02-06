「全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部主催の晩餐会に、真美子さん（29）はドレスアップして大谷選手と出席。デコピンも同席していたようですね」

こう語るのは在米ジャーナリスト。

昨季、3年連続4度目のMVPを受賞したドジャースの大谷翔平選手（31）。1月24日（日本時間）にBBWAAの晩餐会に参加した。

「大谷選手は黒いシャツに黒いネクタイ、それに黒ジャケットを羽織ったシックなスタイルで登場。真美子さんも右肩を大きく露出した華やかな黒いドレスを着用。夫婦はアイコンタクトやジェスチャーでやりとりする様子もあり、相変わらずの仲のよさを感じさせました。

ですが、注目されたのは久しぶりの夫婦ツーショットだけではありません。デコピンが“最優秀犬賞”を授与されたのです」（前出・在米ジャーナリスト）

晩餐会後にはデコピンが“MOST VALUABLE DOG（最優秀犬）”と記された盾とともに寝そべる写真を大谷が公式Instagramで公開。夫婦と合わせたのか、黒いちょうネクタイで愛らしいおめかしもーー。

ユーモアあふれる栄誉を手にしたデコピン。知られざる日常生活では、“お助け犬”として活躍しているという。

「真美子さんは結婚直後はLA生活になかなか慣れずにいたようですが、それでも規則正しい日々を送ることができたのはデコピンのおかげでもあると話していました。

食事の時間、庭で遊ばせる時間などをしっかり守るため、自然とリズムが整うのでしょう」（真美子さんの知人）

まもなく10カ月を迎える一家の愛娘ともデコピンは仲よし。

「デコピンには決まった寝床がなく、いつも好きなところで眠っているそうです。娘ちゃんも真美子さんや大谷選手の目の届くところで過ごすので、お昼寝の場所もそのときどき。

デコピンは娘ちゃんを妹のように思っているのかもしれません。お昼寝のときはデコピンが添い寝してあげているそうです。

デコピンがいると温まるのか娘ちゃんもスヤスヤ眠ってくれるようで、真美子さんも助かっているみたいです」（前出・真美子さんの知人）

2月20日には、デコピンが主人公となった絵本『デコピンのとくべつないちにち』（ポプラ社）が発売される。大谷がマイケル・ブランク氏と共同で書き下ろしたというが、

「娘ちゃんを寝かしつけるために本を読み聞かせることがあるそうですが、デコピンも一緒になって静かに聞いているそうです。自分が主人公の絵本も、今後のお気に入りになるかもしれないですね」（前出・真美子さんの知人）

大谷はBBWAAの晩餐会で、

「いちばん大切な存在である、愛する妻の真美子、娘、そしてデコイ（デコピン）、私の人生を完全なものにしてくれてありがとう」

と英語でスピーチしている。

そんなデコピンも昨年5月に2歳になった。人間の年齢に換算すると20代半ばぐらい。すっかりお年ごろの彼には、一足先に春が訪れているようで……。

「真美子さんは自宅で映画やアニメを見て過ごすことが多いそうで、最近見たのはディズニーアニメの『わんわん物語』。犬を主人公にした物語で、ヒロインはコッカースパニエルという犬種のレディちゃん。デコピンは、レディちゃんが登場するとしっぽをふりながら画面にくぎ付けになっているそうなんです。

ディズニーにはさまざまな犬のキャラクターがいますが、レディちゃんはファンの間では“ディズニーきっての美人犬”と名高い存在。デコピンもさすがの審美眼です」（一家の知人）

前出の真美子さんの知人は言う。

「そういえば、バスケ選手時代に真美子さんは“どことなくレディちゃんに似てるよね”と周囲に言われていたことがありました。当の真美子さんは、“作中に出てくるミートボールスパゲティがおいしそうなんだよ”と、食いしん坊らしいことを言っていましたが（笑）。翔平パパとデコピンは好みのタイプが一緒なんですね」

ディズニー公式サイトではレディについて、《ご主人の温かい愛情に包まれて育った》と説明されている。

「レディちゃんは、飼い主夫婦から贈られた“信頼と尊敬の印”として水色の首輪をつけています。いっぽうのデコピンも、誕生日には大きなケーキを用意されるなど真美子さんと大谷選手にはかなりの愛されっぷり。デコピンがレディちゃんに心引かれるのも頷ける共通点です」（前出・一家の知人）

しかし……。

「レディちゃんは作中で、自由を愛する野良犬・トランプに出会います。やがて引かれ合い、物語終盤では2匹の間に子どもも誕生するのです」（前出・真美子さんの知人）

デコピンの初恋はまさかの横恋慕……。だけど、デコピンほどの名犬なら新しい出合いがやってくるはず！