中道改革連合の安住淳幹事長（６４）の岩盤地盤だった宮城４区が、自民党の元グラビアクイーン・森下千里氏（４４）によって揺らいでいる。高市早苗首相人気によって優勢が伝えられる森下氏に対し、中道設立の立役者として他候補の応援に忙しい安住氏は十分なアピールができず。報道各社の調査で馬淵澄夫共同選対委員長（６５）をはじめ、立憲民主党の代表経験者でもある枝野幸男氏（６５）、泉健太氏（５１）ら中道大物議員の接戦が続々と伝えられる中、宮城４区はその象徴となっている。

１０回連続当選の無双状態だった中道重鎮・安住氏と、過去比例当選１回の自民元タレント・森下氏によるつば競り合い。宮城４区は、旧立憲民主党コアメンバーの苦戦の縮図となっている。「本当に厳しい戦い。最大の試練です」。安住氏は１日に石巻市内で行われた個人演説会で、支持者に危機感を訴えた。３０年負け知らずの男が「よそから来た人でいいですか？ 地元を分かっているのは私だけ」と強調。愛知県出身の森下氏を意識した言葉を口にした。

安住氏は１９９６年の初当選から一貫して衆院小選挙区で自民に完勝。宮城５区、２４年から区割り変更となった同４区で１０回連続で当選している。小泉旋風が吹いた２００５年の郵政選挙でも１万票差、自民が２９４議席の絶対安定多数を獲得して政権奪取した１２年も、３万票差でダブルスコア勝利を収めた。

だが今回、様相は一変。共同通信社の中盤戦の情勢調査では、森下氏が「一歩前に出た」の評。報道各社でも接戦が続々報じられている。比例東北で旧立民の有田芳生氏らが上位に記載された影響で、惜敗率次第では比例復活すら危うい。

安住氏は新党「中道」結成に尽力した中心人物。そのため他の候補への応援演説で忙しく、満足に地元へ入れていない。１日の個人演説会は、２７日の公示日の午前にＪＲ本塩釜駅前で街頭演説に立って以来の地元入りだった。陣営関係者は「党のキーマンだから、応援演説しないと他の候補から不満が出る」。５日も福岡などで応援演説を行った。

ジャイアントキリングを狙う森下氏は、５日は宮城・大郷町で街頭演説。「石巻で５年暮らし、毎日街頭に立った。優しくしてもらった思いは裏切らない」など地元との結びつきを訴えている。２１年衆院選では宮城５区で安住氏に２万票差をつけられ落選。２４年衆院選で比例東北の単独出馬で初当選した。石巻市内のアパートで母親と同居。これまで１０００回以上の街頭演説をこなして「辻立ちクイーン」の異名も付いた。

森下氏の陣営関係者は「今回の選挙戦、若者の聴衆が突然多くなった」と驚きの声をあげる。「望遠鏡でないと安住氏の姿が見えなかったが、ようやく肉眼で見えてきた」と例えつつ「非自民の人が３０年間当選し続けるという全国に例がない選挙区。優勢報道も、とても信じられない」といまだ半信半疑のようだ。

◆宮城４区（石巻市、塩竈市、多賀城市、東松島市、富谷市、宮城郡、黒川郡、牡鹿郡）立候補者

佐野 誠 ４１ 参新

安住 淳 ６４ 中前〈１０〉

森下 千里 ４４ 自前〈１〉

※敬称略、届け出順。年齢は投開票日現在。