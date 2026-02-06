Ｊ１のＧ大阪のイェンス・ヴィッシング新監督（３８）が５日、百年構想リーグ開幕節・Ｃ大阪戦（７日・ヤンマー）へ頼れる前主将に期待を寄せた。

強いプレスと縦の速攻を掲げる新指揮官は沖縄キャンプを経て「すごくいい準備ができた」と笑顔。新主将にＤＦ中谷を指名し、昨季まで３季主将を務めた３３歳の元日本代表ＦＷ宇佐美は、４選手からなる新設のリーダーシップグループからも、あえて外した。「彼の良さは、もっと自由度を与えた方が出る」とベテランの得点量産を見据える。

ドイツの下部リーグでの指揮経験はあるが、トップリーグのクラブで監督を務めるのは、日本が初めて。いきなり敵地ダービーを迎え「セレッソは勇敢な気持ちで後ろからつないでくる」とリスペクトを込めて警戒したが、「いま楽しくてしょうがない。ダービーはどこの国に行っても、すごく注目される。いい気持ちで臨みたい」と試合が待ち遠しい様子だ。

１５年の天皇杯優勝を最後にタイトルから遠ざかるＧ大阪。若き指揮官の挑戦が始まる。（田村 龍一）

◆イェンス・ヴィッシング（Ｊｅｎｓ Ｗｉｓｓｉｎｇ）１９８８年１月２日、ドイツ生まれ。３８歳。現役時代はボルシアＭＧ（ドイツ）などでプレーも故障に苦しみ、２０代で引退。２０１４年７月〜１９年６月は母国の６部相当のＦＣギーヴェンベック監督。その後、ボルシアＭＧ、ＰＳＶ（オランダ）、ベンフィカ（ポルトガル）、ザルツブルク（オーストリア）のコーチを歴任。