◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月８日、京都競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝２月５日、栗東トレセン

重賞初Ｖを目指すゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父コントレイル）が滞在先の栗東で最終追い切りを行った。

自然と時計が出ていた。ＣＷコースで内からミエノストロング（３歳未勝利）を３馬身半追走。楽な感じで直線へ向くと、荻野極が軽く促しただけでスムーズに加速。全く力みのない、流れるようなフォームで６ハロン８３秒３―１１秒２をマークし、最後は１馬身前に出た。

荻野極騎手は「よかったですよ。本当に楽でした。息遣いもよかったので、いい状態で競馬に迎えると思います」と満足そうに説明。栗東では静かな環境の中で落ち着きが増す一方、坂路へ向かう逍遥馬道は美浦よりタフで肉体面が鍛えられる。

前走の京都２歳Ｓは３着。今回は同じ京都でも外回りの１８００メートルに舞台は移る。「跳びが大きな馬なので、外回りの方がいいと思います。クラシックに向かえるようにしていきたい」と荻野極。勝てば、新種牡馬コントレイル産駒の重賞初制覇となる。心身両面で成長を遂げ、条件好転の一戦で記念すべき勝利をつかみたい。

（山本 武志）