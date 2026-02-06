ディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』日本版本予告解禁 スマホで会話するユーモラスな場面写真も
ディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』（3月13日公開）の日本版本予告と、新たな新場面写真が解禁となった。
【動画】『私がビーバーになる時』日本版本予告
イマジネーションあふれるユニークな“もしもの物語”を描いてきたディズニー＆ピクサー。本作は、“もしも動物の世界に入れたら”というユニークな発想から生まれた物語。
動物好きの大学生メイベルは、大好きなおばあちゃんとの思い出が詰まった森が高速道路の建設計画によって消えてしまうことを知り、極秘テクノロジーを使ってビーバーの姿となり、動物たちの世界へ潜入する。
解禁された本予告には、ビーバーの姿になったメイベルが大学の教授たちの反対を押し切って森へと向かう姿が描かれる。大好きな動物たちの言葉が理解できるようになって大喜びのメイベルは、やさしすぎるビーバーの王様 キング・ジョージの橋渡しのおかげで、のんびり屋すぎて“食べられがち”な癒し系担当のローフら森の仲間たちとも意気投合。
ミッションは順調かと思いきや、仲良く話してくれていたミミズが鳥にさらわれてしまう。“食べたいときは食べろ”と、弱肉強食の世界を当然のように生きている動物たちを目の当たりにしカルチャーショックを受けるメイベル。それでも、「森を守る」という使命のもと、「みんなで森を取り戻そう！」と動物たちへ協力を呼びかけていく。
ジェリー市長によって高速道路の建設計画が着々と進められていく中、動物たちと手を組み計画の阻止を試みるが、事態は思わぬ方向へと進んでいく。元の体に戻るタイムリミットが迫る中、メイベルが動物たちと共に仕掛けた人間の世界をも揺るがす大逆転プランとは？
スタジオジブリの名作である高畑勲監督の『平成狸合戦ぽんぽこ』からインスピレーションを受け、ビーバーの生態系を徹底的に調査して制作された本作。ダニエル・チョン監督は、「まるでジェットコースターのように次に何が起こるか予測不可能な物語が展開されます。動物たちの世界は人間から見るとちょっとおかしな感じで、彼らは独自のルールに従って行動しています。そんなギャップの面白さを楽しんでもらいたいです」とコメントしている。
あわせて解禁となった場面写真は、人間の言葉を話せない“ビーバーズ”がスマートフォンの音声読み上げ機能を使い、ジェリー市長と意思疎通を図るユーモラスなシーン。メイベルと動物たちは、大切な森を守ることができるのか。『ズートピア２』の次は、ディズニー＆ピクサーが贈る“もふもふ”ワンダーランドに期待したい。
【動画】『私がビーバーになる時』日本版本予告
イマジネーションあふれるユニークな“もしもの物語”を描いてきたディズニー＆ピクサー。本作は、“もしも動物の世界に入れたら”というユニークな発想から生まれた物語。
動物好きの大学生メイベルは、大好きなおばあちゃんとの思い出が詰まった森が高速道路の建設計画によって消えてしまうことを知り、極秘テクノロジーを使ってビーバーの姿となり、動物たちの世界へ潜入する。
ミッションは順調かと思いきや、仲良く話してくれていたミミズが鳥にさらわれてしまう。“食べたいときは食べろ”と、弱肉強食の世界を当然のように生きている動物たちを目の当たりにしカルチャーショックを受けるメイベル。それでも、「森を守る」という使命のもと、「みんなで森を取り戻そう！」と動物たちへ協力を呼びかけていく。
ジェリー市長によって高速道路の建設計画が着々と進められていく中、動物たちと手を組み計画の阻止を試みるが、事態は思わぬ方向へと進んでいく。元の体に戻るタイムリミットが迫る中、メイベルが動物たちと共に仕掛けた人間の世界をも揺るがす大逆転プランとは？
スタジオジブリの名作である高畑勲監督の『平成狸合戦ぽんぽこ』からインスピレーションを受け、ビーバーの生態系を徹底的に調査して制作された本作。ダニエル・チョン監督は、「まるでジェットコースターのように次に何が起こるか予測不可能な物語が展開されます。動物たちの世界は人間から見るとちょっとおかしな感じで、彼らは独自のルールに従って行動しています。そんなギャップの面白さを楽しんでもらいたいです」とコメントしている。
あわせて解禁となった場面写真は、人間の言葉を話せない“ビーバーズ”がスマートフォンの音声読み上げ機能を使い、ジェリー市長と意思疎通を図るユーモラスなシーン。メイベルと動物たちは、大切な森を守ることができるのか。『ズートピア２』の次は、ディズニー＆ピクサーが贈る“もふもふ”ワンダーランドに期待したい。