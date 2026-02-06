ガールズグループNiziUのRIO（リオ、24）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。イメージチェンジした新ヘアスタイルを投稿した。

「Happy birthday to me」と4日に迎えた24歳の誕生日を報告しただけでなく、数日前に「そろそろ茶髪もsayonaraかな？」と予告した通り、衝撃的な激変ピンクヘアを3日の投稿にわたってアップした。

白いチェックのセットアップに、黒のニーハイストッキングで“絶対領域”も披露。ベッドの上で寝転んだ“おへそチラリ”のショットも。また、デコルテを大胆に露出したニットのトップス姿も白肌やピンクヘアの美しさが際立った。

ファンやフォロワーからも「ピンク可愛いすぎ」「ピンク髪優勝すぎる」「めっちゃ似合ってるよー」「圧倒的美」「愛愛愛」「かわいすぎて衝撃が走る」「お人形さんみたいな可愛さ」「撃ち抜かれるかわいさ」「強烈に可愛い」「破壊力やばすぎ」「ビジュが良すぎる」「透き通るような白いお肌」「透明感やばすぎ」「女の子の理想すぎる」「お姉様感えぐい」「美しい大人の色気」「足なっっが美脚すぎる」「スタイルが神」「天才的なアイドル」「人間国宝」「え？天使？」などのコメントが寄せられている。

NiziUは、今月14、15日の愛知公演を皮切りに、全国ツアー開催を予定している。