「注視すべき存在」は上田綺世だけじゃない　オランダで日本人が続々と評価上昇「W杯メンバーに名を連ねるか」

佐野（写真）や三戸はとりわけ高い評価を受けている(C)Getty Images

エールディビジ2025-2026シーズンでは、ゴールランキングトップを走るフェイエノールトの上田綺世をはじめ、日本人プレーヤーの存在感が際立っている。冬の移籍市場では、NECに所属する佐野航大の去就が最後まで注目を集めた。さらに、渡欧3シーズン目となるロッテルダムの三戸舜介が、後半戦に入りレギュラー定着を果たしゴール数を伸ばしている。

【動画】上田綺世が圧巻の4得点！圧巻の量産劇にファン・ペルシ監督が思わず苦笑いを浮かべるシーンも

また、この冬ではNECで7得点を記録していた塩貝健人が、ブンデスリーガのヴォルフスブルクへ移った。今季は、オランダ国内での日本人プレーヤーの活躍やステップアップの話題が目立っている印象だ。

現地サッカーサイト『ELFvoetbal』でも現地時間2月4日、エールディビジでプレーする日本人選手の特集記事を掲載。それぞれのパフォーマンスなどに言及し、上田、佐野、三戸に対しては特に高い期待を寄せている。

同メディアは上田について、「エールディビジ史上初の日本人得点王に近づいている。20試合で18ゴールを挙げ、PSVのフース・ティルを大きく上回る数字だ」などと指摘。また、ここにきてチームとともに上田の調子がやや落ちていると評しながらも、「シーズン序盤の圧倒的なスタートがあれば、得点王獲得には十分と見られている」などと見込んでいる。