「人々は中国を嫌っている」国籍変更で揺れた米国生まれの女王アイリーン・グーが語った胸中「ひとまとめにされるのは、ちょっとつらい」【冬季五輪】

雪上のヒロインは、イタリアの地で何を見せてくれるのか。来る現地時間2月6日に開会式が行われるミラノ・コルティナ冬季五輪において小さくない関心を集めるアスリートの一人が、女子フリースタイルスキーの中国代表であるアイリーン・グー（谷愛凌）である。

彼女の人気ぶりはもはやスポーツの垣根を越えている。米経済誌『Fobes』によれば、2022年から25年にかけてグーが稼いだ副収入は約8740万ドル（約135億5000万円）。ラグジュアリーブランドとの契約などで絶大なる影響力を持っている。現役スタンフォード大学生という才色兼備の一面も、人々の関心を惹きつける要因の一つ言えよう。

もっとも、フリースタイルスキーでは異質な存在価値を放つ彼女の動静は時に批判の的となる。米国人の父と中国人の母を持つグーは、2019年6月に国際スキー連盟に国籍変更を要請して中国代表に転身。本人曰く「アメリカにはすでに代表選手がいた」と、五輪出場のチャンスを求めての決断だったが、とりわけ米国内で非難が噴出。当時、米ニュース局『FOX』に出演したアナリストのウィル・ケイン氏からは「恩知らず」「恥ずべき人物」と断じられた。

母親の後押しもあって、国籍変更を決めたティーンエージャーに投げかけられた非難の嵐。その影響は今も当人を苦しめているという。自身2度目の五輪を目前にして米誌『Times』のインタビューに応じたグーは、複雑な胸の内を告白している。