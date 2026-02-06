巨人のドラフト６位・藤井健翔内野手（１８）＝浦和学院＝が５日、ひむかの屋外で初のフリー打撃に臨み“ゴジラ級”の場外弾を披露した。１６球目だ。強烈な衝撃音を残した打球は、両翼９２メートル、芝生席の奥にある約１５メートルの左翼防球ネットを越え、森の中へ消えた。球場はどよめきに包まれたが「飛距離は出ていたけれど、ただ飛ばすだけではプロの世界で生きていけない。その点ではあまり良くなかった」と、周囲の反応をよそに不満顔。それでも、同球場で高卒１年目から場外弾を連発した松井秀喜氏に匹敵するパワーを見せつけた。

「浦学のジャッジ」は５３スイングで６発、安打性３０本をマークした。それでも満足していないことを伝え聞いた大田２軍打撃コーチは「自己評価が低いよ」と苦笑い。「１８歳であれだけ飛ばせて、コンタクト力もある選手はなかなかいない。１年目だから小さくならずに、もっと豪快に振っていい。３０本と、３倍の９０打点を目指せる」と評し、９６年〜０２年まで７年連続で３０本９０打点を達成した本家“ゴジラ”同様、大きく育てられる方針だ。

松井氏は１０〜１２日に、２４年以来２年ぶりのキャンプ臨時コーチを務めることが決定。２軍を訪れる機会があれば、対面が実現する可能性もある。藤井は「どういう準備が結果につながったのか、自分の形で打つためにはどうしたらいいのか。聞きたいことはいっぱいある」と、直接指導を熱望した。

１８１センチ、９６キロと大柄な体で、朝から「これが一番気合が入る」と、半袖を着用する１８歳は初のキャンプに「しんどいっす」と一言。連日、ユニホームを泥だらけにしてボールに食らいついている。「基礎の部分はどのステージでも同じだと実感した。疲れているけれど、身になっていることが多い」と、将来の主砲候補は充実のキャンプを過ごす。（加藤 翔平）