ヤクルトのドラフト１位ルーキー松下歩叶（あゆと）内野手（２２）＝法大＝が１２日の練習試合・中日戦（北谷）で実戦デビューする可能性が５日、浮上した。

フリー打撃で外野に長打を飛ばす背番号６に、池山監督の視線が釘付けになる。実戦で見たいか？との問いに「もちろん」と即答。「いきなり最初から全部ということは考えていません」とフル出場はさせない見通しを示したが、期待の即戦力の“現在地”少しでも早く確認したいというのも本音だろう。松下も「出番に関してはしっかりチャンスをものにできるようにしたい」と言葉を強めた。

「ダイヤモンドは白紙」とする指揮官は当面、三塁を山田と松下で争わせる意向。シートノックでも並んで打球を受け、二塁から転向して初めて三塁を守る山田からスローイング時の距離感などを聞かれたという。「プロ野球を代表するスター選手なので立っているだけで輝いているようなすごい存在です」と熱視線を送る。

初めてのキャンプとなる最初のクールをケガなく終えて、７日からは６勤１休の第２クールに入る。「最終的な目標は新人王。１年間出続けるために体力面を重点的に鍛え上げていきたい」と松下。沖縄の陽光を受けて、“ポスト村上”が少しずつ成長している。（秋本 正己）