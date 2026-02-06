アイドルグループ「＃よーよーよー」の由良ゆら（23）が5日、自身のインスタグラムを更新。サウナショットを投稿した。

「サウナ姿好評でうれしい なんで？？？」とつづり、白いビキニ水着姿でサウナに入る姿を公開。たっぷりを汗をかき、顔や胸元を紅潮させたショットをアップした。別の投稿では茶色と黒のチューブトップ水着で満喫する1枚や、オレンジ色のビキニで体を濡らしたショットも加えた。

ファンやフォロワーからも「女神〜」「可愛いー」「新鮮だし健康的」「ほっぺモチモチ」「スタイル抜群」「ワキー」「めちゃめちゃ色っぽい」「エロ過ぎです」「惚れてしまう」などのコメントが寄せられた。

由良は千葉・銚子市出身。オーディション合格をきっかけに、小学生から芸能活動を始め、中学2年で白石夢来の芸名でグラビアアイドルとしてデビュー。20年に由良ゆらに改名。同年、ゼロイチファミリア所属を公表。21年はYouTubeチャンネル「由良ゆら」を開設。同事務所の森香穂、貝賀琴莉、月なぎさ、琴るり、姫野ひなの、石原さきとアイドルグループ「＃よーよーよー」を結成。22年、和歌山県日高郡由良町の観光大使に任命。24年8月に1st写真集「ゆらドキッ！」を発売。趣味は料理、アイドルの応援。