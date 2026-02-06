今日6日(金)は急速に発達する低気圧の影響で、北海道では見通しが全くきかないほどの猛吹雪となる所がありそうです。7日(土)から8日(日)にかけては日本海側の地域で雪の降り方が強まり、普段雪が少ない太平洋側の平野部でも大雪になる所があるでしょう。交通機関の乱れや車の立ち往生など、交通への影響に警戒してください。

寒気のピークは8日 日本海側は警報級の大雪

今日6日(金)は、低気圧が急速に発達しながらオホーツク海に進み、次第に冬型の気圧配置に変わるでしょう。北海道は台風並みの暴風が吹いて、日本海側北部を中心に見通しがまったくきかない猛吹雪になるおそれがあります。東北の日本海側も、次第に雪や風が強まるでしょう。





日本海側は、7日(土)から8日(日)にかけて広く雪が降り、山沿いや山地だけではなく、平地でも大雪となる所があるでしょう。寒気の流れ込みが強まる8日(日)は、北陸や中国地方を中心に雪の降り方が強まりそうです。普段雪が少ない太平洋側も雪が降り、平野部でも大雪になる所があるでしょう。北海道から山陰の日本海側を中心に、積雪が平年よりもかなり多くなっている所があります。なだれや屋根からの落雪にご注意ください。電線や樹木への着雪にも注意が必要です。

風と波・雪の予想

【最大風速(最大瞬間風速)】

6日(金)

北海道 25メートル (35メートル)

東北 18メートル (30メートル)

7日(土)

北海道 23メートル (35メートル)



【波の高さ】

6日(金)

北海道 5メートル



【24時間降雪量(多い所)】

6日(金)6時〜7日(土)6時まで

北海道 50センチ



7日(土)6時〜8日(日)6時まで

北海道 50センチ

東北 50センチ

関東甲信 20センチ

北陸 70センチ

近畿 40センチ

中国地方 50センチ

四国 10センチ



8日(日)6時〜9日(月)6時まで

北海道 30センチ

東北 50センチ

関東甲信 40センチ

北陸 70センチ

近畿 50センチ

中国地方 70センチ

四国 20センチ



9日(月)になると山陰など西日本では雪の降り方が落ち着いてきますが、北陸から北海道では積雪がさらに増える所があるでしょう。こまめに最新情報を確認してください。

大平洋側も交通への影響大 予定の変更も検討を

雪による道路への影響は、広範囲に及ぶでしょう。



北海道は今日6日(金)から7日(土)かけて最も影響が大きい「紫」となっています。猛吹雪や吹き溜まりで、見通しが悪くなるでしょう。東北や北陸も、大雪による影響が長引きそうです。関東から九州は、8日(日)を中心に交通への影響が大きくなるでしょう。



雪道運転をする場合は、万が一に備えて、除雪用のスコップや防寒着、毛布などを車内に用意しておくとよいです。立ち往生し、車が雪に埋まったときは、原則エンジンを切りましょう。やむを得ずエンジンをかけるときは、マフラーが雪に埋まらないように、こまめにマフラーのまわりを除雪してください。