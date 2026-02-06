二輪と四輪が交差する仕様に反響集まる

エンジン音や排気の匂いよりも先に、「これは普通のクルマじゃない」と直感させる乗り物があります。

便利かどうか、売れるかどうかといった尺度をいったん脇に置き、ただ純粋に「走る楽しさとは何か」を形にしようとした存在です。

【画像】超カッコイイ！ これが“超高回転型”のホンダ斬新「“2人乗り”MRスポーツカー」の姿です！（14枚）

ホンダの「Honda Project 2＆4 powered by RC213V（以下プロジェクト2＆4）」は、まさにその象徴のような一台だと言えるでしょう。

このマシンが初めて公の場に現れたのは2015年の「東京モーターショー」でした。ホンダ社内で行われたグローバルなデザインプロジェクトから生まれ、二輪と四輪のデザイナーが垣根を越えて議論した末に形になったといいます。

単なるコンセプトカーというより、「ホンダらしさ」を再定義するための実験装置のような存在だったのでしょう。

見た目でまず印象に残るのは、1960年代のF1マシンを思わせる簡潔で緊張感のある造形です。

日の丸を意識したカラーリングも相まって、かつてのレーシングマシンの系譜を感じさせます。

外装は必要最小限に抑えられ、フレームや機構が隠されていないため、機械そのものが主役として前に出てきます。

四輪車でありながら、二輪車の構造美に近い空気をまとっている点が、このクルマの個性を際立たせています。

レイアウトはエンジンを車体中央に置くミッドシップで、ドライバーは屋根もドアもない空間に身を置くことになります。

風や音、路面のざらつきまでがダイレクトに伝わる設計は、快適さよりも感覚の純度を優先した結果でしょう。

センターシートではなく右ハンドルという点に、あくまで四輪車の文脈を残そうとした配慮も感じられます。

ボディサイズは全長3040mm×全幅1820mm×全高995mmと非常にコンパクトで、車重は405kgに抑えられています。

搭載されるエンジンは、MotoGPマシン「RC213V」をルーツに持つV型4気筒999ccで、公道仕様をベースにしたユニットです。

最高出力は215馬力／13000rpm、最大トルクは117Nm／10800rpmに達しており、極めて高い回転数域で性能を発揮するユニットで、数値だけを見ても刺激的な存在であることが伝わってきます。

そこに専用の6速DCTが組み合わされ、二輪由来の鋭さと四輪の安定感を同時に狙った構成になっています。

発表から年数が経った今も、市販化の話題は現実的とは言えません。それでも、このクルマが投げかけた問いは古びていないように思えます。

二輪と四輪の両方で歴史を築いてきたメーカーだからこそ提示できた視点であり、「操る楽しさとは何か」を極端なまでに研ぎ澄ませた結果だからです。

なお、ドライビングシミュレーターゲーム「グランツーリスモ」シリーズの世界では体験可能で、実車に触れられなくても、その思想の一端を味わうことはできます。

プロジェクト2＆4は、量産車にならなくても、今も走りの原点を示す象徴として存在し続けていると言えるでしょう。

ネット上でも、この一台についてはさまざまな声が見られます。「流石ホンダ」「実用性ゼロだけど絶対面白い」「市販されたら人気出そう」「初めて見たときの衝撃が忘れられない」「ホンダの本気の遊び心が伝わる」「ガチで欲しい」「二輪と四輪の境界を壊した感じがいい」といった声が並び、評価の軸が単なる実用性にないことこそが、このマシンの個性を雄弁に物語っているように感じられます。