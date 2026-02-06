静岡県浜松市で息子をかたる男から電話をきっかけに、80代の高齢女性が2月4日、現金約200万円を証券会社の社員になりすました男に騙し取られました。

警察は特殊詐欺事件として、捜査しています。

警察によりますと、2月3日、浜松市中央区に住む無職の80代女性宅の固定電話に息子を騙る男から連絡があり、「高校の同窓会のはがきが届いていないか」「株の配当金が入るが、預かる口座を証券会社の担当者の伝えて欲しい」と話しました。

その後、証券会社の社員を名乗る男から連絡がきて「息子さんが脱税をしているので、配当金の振り込みができない」「税金を2年滞納しているので、逮捕される恐れがある」「今日中に200万円をよういしないと口座を止められる」と話し、女性に金を要求しました。

2月4日夕方、証券会社の社員になりすました男が女性のもとを訪れ、女性は現金200万円を手渡しました。

連絡がタイミング良く来ていたため、不審に思った女性が実際の息子に確認をとったところ、騙し取られたことがわかりました。

警察は受け取りにきた男の行方を追うとともに、「逮捕されるなどと不安をあおり、現金を用意させるのは詐欺」と呼び掛けています。