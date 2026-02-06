ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は４４１ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式5日（NY時間15:12）（日本時間05:12）
ダウ平均 49059.96（-441.34 -0.89%）
ナスダック 22655.08（-249.50 -1.09%）
CME日経平均先物 54150（大証終比：+160 +0.30%）
欧州株式5日終値
英FT100 10309.22（-93.12 -0.90%）
独DAX 24491.06（-111.98 -0.46%）
仏CAC40 8238.17（-23.99 -0.29%）
米国債利回り
2年債 3.481（-0.072）
10年債 4.210（-0.064）
30年債 4.862（-0.055）
期待インフレ率 2.320（-0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.843（-0.016）
英 国 4.559（+0.013）
カナダ 3.410（-0.025）
豪 州 4.857（-0.009）
日 本 2.230（-0.017）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.34（-1.80 -2.76%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4848.60（-102.20 -2.06%）
ビットコイン（ドル）
65077.30（-7549.83 -10.40%）
（円建・参考値）
1021万3882円（-1184946 -10.40%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
