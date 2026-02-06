NY株式5日（NY時間15:12）（日本時間05:12）
ダウ平均　　　49059.96（-441.34　-0.89%）
ナスダック　　　22655.08（-249.50　-1.09%）
CME日経平均先物　54150（大証終比：+160　+0.30%）

欧州株式5日終値
英FT100　 10309.22（-93.12　-0.90%）
独DAX　 24491.06（-111.98　-0.46%）
仏CAC40　 8238.17（-23.99　-0.29%）

米国債利回り
2年債　 　3.481（-0.072）
10年債　 　4.210（-0.064）
30年債　 　4.862（-0.055）
期待インフレ率　 　2.320（-0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.843（-0.016）
英　国　　4.559（+0.013）
カナダ　　3.410（-0.025）
豪　州　　4.857（-0.009）
日　本　　2.230（-0.017）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.34（-1.80　-2.76%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4848.60（-102.20　-2.06%）

ビットコイン（ドル）
65077.30（-7549.83　-10.40%）
（円建・参考値）
1021万3882円（-1184946　-10.40%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ