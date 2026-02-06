視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

せいや探偵が調査した『娘のおもちゃが１ミリの隙間に！』は、兵庫県の女性（32）から。今回の依頼は、２歳の長女ココナのおもちゃ「アンパンマンのキッズタブレット」について。そのタブレットは“付属のシート”をセットすると音楽が鳴ったり、アンパンマンが話をしたり、娘は毎日楽しく遊んでいたのだが…。先日、晩御飯の支度でちょっと目を離した隙に、娘がタブレットの命ともいえる“付属のシート”をキッチンと床にある１ｍｍの隙間に入れて遊んでいたのだ。気が付いた時には12枚中７枚が隙間の中に…。夫が必死に頑張って、何とか５枚は救出したものの、残り２枚が出てこない。どうか、この１ｍｍの隙間からシートを救い出してもらえないだろうか、というもの。

依頼者のご主人は、隙間に紙を入れて中のシートを誘い出し、７枚中５枚を回収したとか。その誘い紙は“２号機”まで活躍するが、あえなく破れてしまう。そこで、せいやは針金数本を束ねて“すだれ”のような“３号機”を完成させ、すぐに１枚のシートを取りだすことに成功する。しかし、その３号も破損寸前の状態に…。そこで、以前『風呂場に消えた高級カミソリ』という依頼でお世話になったリフォーム店の方に、キッチンの断面図を見せ指示を仰ぐことに。すると、意外な答えが返ってきた…。

2月6日（金）11時42分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、松井ケムリ探偵が調査した『デコトラから愛してると伝えたい』、真栄田賢探偵の『爆笑！小ネタ集』など、様々な依頼を解決した。（※放送時間変更の可能性あり）