3月21日21時よりテレビ朝日系で放送される八木莉可子主演のドラマプレミアム『森英恵 Butterfly beyond』の追加キャストとして、木村佳乃、仲村トオル、茅島みずき、荒木飛羽、清水くるみ、杏花、森崎ウィン、富田望生、前原瑞樹、尾上右近、安井順平の出演が発表された。

日本人で唯一、“ファッションの最高峰”パリのオートクチュールデザイナーとして活躍し、生涯をかけて“日本のエレガンス”を世界に発信し続けた森英恵。蝶のモチーフはブランドを象徴するデザインとして世界中で愛され、自身も“マダム・バタフライ”の愛称で親しまれた。本作は、そんな森さんの島根で過ごした幼少期から、我が子の洋服づくりをきっかけに洋裁にのめり込んだすえ、デザイナーとして花開き、世界に進出するまでの知られざる奮闘を描いていく。

脚本は、NHK連続テレビ小説『ゲゲゲの女房』やNHK大河ドラマ『八重の桜』などの山本むつみが担当。史実を徹底リサーチし、蝶のデザイン誕生秘話をはじめ、知られざるエピソードもちりばめてられている。

主人公の英恵を八木、英恵の夫・賢を中島裕翔がそれぞれ演じる。

新たに出演が発表された木村が演じるのは、英恵の母・ノブ。衝突ばかりしている夫と娘の仲を取りなし、自分の選んだ道を歩もうとする英恵をそっと後押ししてくれた心強い存在だ。木村は「森英恵さんのパイオニアとしての生き方に感銘を受けました。今みたいに便利なツールもない時代ですから、どれだけお忙しかったのだろう、どれだけパワフルだったのだろう…」と、同じ女性として英恵さんの苦労に思いを馳せるとともに、彼女を支えた母・ノブのパワーにも「強くてやさしくて明るい女性」と感服。「英恵さんの“基盤”を作る母親役として、どんなに短いシーンでも大切に丁寧に演じなくては」と意気込みを語った。

仲村が演じるのは、芸術や美への感性、そして反骨精神という面で英恵に最も大きな影響を与えた英恵の父・徳造。彼は村で唯一の医師として多忙な日々を送っていたが、実はアートにも造詣が深く、無類のおしゃれ好き。英恵はそんな父のセンスを強く受け継いでいたが子どもたちには全員、自分と同じ医師になる道しか許さなかった徳造に英恵は猛反発する。仲村は、本作のオファーに「森英恵さんはファッション界をけん引した第一人者。こんなにもドラマチックな人生を歩んだ女性の物語に参加できることをうれしく思いました」と波乱万丈な半生に驚きつつ、「英恵さんの人生の“礎”となったようなお父上を演じられるなんて、これこそ役との“うれしい出会い”だな、という感じです」と作品に参加できる喜びを語っている。

さらに、両親以外にも英恵の生涯に深く関わった人物たちが登場。親交のあった日本人初のパリコレモデル・松本弘子さんをモデルにしたキャラクター・松木弘美を茅島が演じ、華麗なランウェイも披露する。荒木は活発な性格で特に英恵と仲がよく、東京の高等学校に進むために上京するも、結核に倒れてしまった英恵の次兄・藤井大麓を、清水は右腕として英恵を支え続けるアシスタント・板倉和子を、杏花はモード誌『装苑』の編集者・涌井聡子をそれぞれ演じる。

また、日本を代表するファッションデザイナーである髙田賢三、コシノジュンコが、本作ではその青春時代、英恵の背中を追うデザイナー志望の学生として登場。「森先生のためなら」と実名での登場を快諾した。2人の若き日を森崎と富田が演じる。

そして、英恵を映画の仕事に招き入れた日活の美術監督・小松役に前原、英恵の才能と仕事ぶりを高く評価し、映画衣装デザインとしてクレジットした最初の人物である映画監督・川島雄三役に尾上が扮し、いち早く英恵の才能を見抜き、ともにファッション界を盛り上げるべく協力する『装苑』編集長・今田巌役で安井が出演する。

あわせて、キャストが一堂に会したメインビジュアルが公開。本作の衣装を担当する衣装デザイナー・宮本まさ江がレプリカとして制作したあざやかなピンク地に日本の秋の草花が描かれた、森さんの代表作“菊のパジャマドレス”が写し出されている。

木村佳乃（藤井ノブ役）コメント脚本を読んだ感想このドラマは森英恵さんの生誕100周年を記念する作品ですが、英恵さんが島根県のご出身でいらしたこと、お医者様のご家庭で5人兄妹だったことなど、知らない面ばかりで驚きました。そして、お子さんの服を作るところからはじまってデザイナーとして世界に羽ばたかれるという、パイオニアとしての生き方に感銘を受けました。ご結婚されて、お子さんも育てながら、ファッション界の第一人者として走り続けた森英恵さん。今みたいに便利なツールもない時代ですから、どれだけお忙しかったのだろう、どれだけパワフルだったのだろう…とも感じました。残念ながら生前、お会いする機会はありませんでしたが、お会いしてお話をうかがってみたかったなと思いました。

森英恵さんのデザインのイメージやはり、蝶々と花柄のエレガントなイメージがあります。もちろん着させていただいたこともありますが、エレガントで素敵なのに着心地がよく動きやすかったです。子育てもお仕事もしていらした方なので、女性を縛りつけない服づくりをされていたんだなと感じました。

役柄についての思い私が演じるノブの夫・徳造さんは厳格な父ですが、おしゃれで粋な男性です。その徳造さんが惚れこんだ女性ですので、まずは魅力的な存在でいなければ…ということを肝に銘じております。明治生まれの祖母からよく話に聞いてきた時代の物語なので、祖母のことを思い出しながら、ご主人の仕事を手伝いつつ家庭もしっかり守る、強くてやさしくて明るい女性を演じるよう心がけています。

楽しみにしているシーンまず、昭和のレトロな和服を着させていただくのが楽しみでしたし、子どもがたくさんいる役柄というのもうれしかったです。夫役の仲村トオルさんとは以前、婚約者を演じさせていただきましたが、とてもやさしくて素敵な方でした。今回は23年ぶりの共演で夫婦役を演じることとなり、緊張すると同時にうれしかったですね。八木莉可子さん、中島裕翔さんとは初めてご一緒するのですが、とても可憐で素敵なお２人なので共演を楽しみにしています。英恵さんの“基盤”を作る母親役として、どんなに短いシーンでも大切に丁寧に演じなくてはと心に誓っています。

視聴者へのメッセージ森英恵さんという素晴らしいパイオニアの母を演じさせていただきます。プレッシャーもありますが、素敵なお母さんを演じられるよう頑張っております。ぜひ楽しみにしてください。

仲村トオル（藤井徳造役）コメント出演が決まったときの感想僕は昭和40年生まれですが、森英恵さんは物心ついて初めて知ったファッションデザイナーでした。ファッションに特に興味がない子どもたちでさえも、英恵さんのお名前を知っていたのですから、まさにファッション界をけん引した第一人者という印象ですね。 そして、こんなにもドラマチックな人生を歩んだ女性の物語に参加できることをうれしく思いました。孫が登場する役を演じるのは初めてで、もうそんな年代になったのか、という気持ちにもなりました。

役柄についての思い僕が演じる父・徳造さんは明治の男で、1800年代後半の生まれ。実は、僕の祖父も明治の男で、1895年生まれでした。決して幸福な偶然ではないのですが、うちの祖父も息子２人に先立たれていて、そのことを知ったときは驚きました。また、いただいた資料の中に森英恵さんがお父様について綴った文章があり、徳造さんはどんなに辛いことがあっても愚痴や弱音を吐かなかったと書かれていました。僕の祖父もまさにそういう人で、不平不満はもちろん、「疲れた」という言葉も聞いたことがありませんでした。徳造さんは自分と同じ医師を志していた息子2人を亡くし、医師になりたくないと反発する娘・英恵さんに厳しく接してはいましたが、心の中ではおそらく温かく見守っていたのだろうなと思います。祖父の記憶も含めて、英恵さんの人生の“礎”となったようなお父上を演じられるなんて、これこそ役との“うれしい出会い”だな、という感じです。

楽しみにしているシーン俳優の仕事は出来上がった作品をみなさんに楽しんでいただくことがすべてで、撮影自体を楽しもうとは思っていないのですが、初の“お孫ちゃん”とのシーンはちょっと楽しみにしています（笑）また、夫婦役を演じる木村佳乃さんとは20年以上前に共演したのですが、そのときは僕が戦地から帰ってこなかったために、結ばれなかった許嫁という関係でした。今回、やっと夫婦になれてよかったと思います（笑）

視聴者へのメッセージ森英恵さんの人生は本当にドラマチック。名は人生を表すというか、森に美しい花を咲かせ、人々に恵みを与えた、素晴らしいファッションデザイナーだと思います。その英恵さんに影響を与えたお父様をきちんと演じられるよう頑張りますので、放送を楽しみにしていてください。（文＝リアルサウンド編集部）