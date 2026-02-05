「ゲラン（GUERLAIN）」の、毎年春限定で発売するフレグランス「チェリーブロッサム オードトワレ」が、今年は「スワロフスキー（Swarovski）」とコラボレーションし、「エクセプショナルピース チェリーブロッサム オーデトワレ」（限定品、125mL 12万2430円）を発売した。

チェリーブロッサム オードトワレは、満開の桜を愛でる日本の「花見」の習慣に敬意を表し、年に1度だけ登場するエクセプショナルピース。今年は、100年以上にわたりクリスタル・クラフトマンシップを追求してきたスワロフスキーとの特別なコラボレーションが実現した。

ゲランの象徴である伝統的な「ビーボトル」に、スワロフスキーの創始者たちから受け継がれてきた高度なクリスタルカッティングとポリッシング技術による花のモチーフをあしらい、日本の伝統美ときらめくロマンティシズムが融合した芸術作品へと昇華した。さらに、ボトルの首元を飾るシルクコードとバルビッシュ タッセルは、フランス・オルファンにあるゲランのフレグランス工房で、専門職人「ダム・ドゥ・ターブル（テーブルのマダム）」の手仕事によって丁寧に仕立てられたもの。春の朝の一瞬をクリスタルに閉じ込めたかのような、詩情あふれる作品に仕上げた。

香りは、フレッシュでフローラルな香調。ベルガモットで幕を開け、そこにグリーンティーアコードが重なり、清らかで植物的なニュアンスを添える。ハートでは、日本詩歌の象徴であるサクラが花開き、軽やかなパウダリー・ライラックと溶け合い、さらにジャスミンが深みを加える。ラストには、ホワイトムスクが全体を包み込み、やさしい余韻を残す。

