ジュエリーブランド「タサキ（TASAKI）」が、デザイナーのタクーン・パニクガル（Thakoon Panichgul）が手掛ける「TASAKI コレクション ライン（TASAKI COLLECTION LINE）」からアイコンシリーズをメタルで表現した初の「メタル ジュエリーコレクション（Metal Jewellery Collection）」を発売する。2月6日から、タサキ各店舗および公式オンラインストアで取り扱う。

【画像をもっと見る】

同コレクションからは、5つのメタルボールが精緻なバランスで連なる「バランス シェイプ シグネチャー（balance shape signature）」、ミニマルな3つのメタルボールを配した「バランス シェイプ ネオ（balance shape neo）」、しなやかなカーブが指先を包み込むデザインの「デインジャー ホーン プラス（danger horn plus）」が登場する。「バランス シェイプ シグネチャー」と「バランス シェイプ ネオ」は、18Kイエローゴールド（各27万5000円）、18Kホワイトゴールド（各28万500円）、18K SAKURAGOLD™（各28万500円）の3色をラインナップ。「デインジャー ホーン プラス」は18Kピンクゴールド、18Kホワイトゴールド、18Kイエローゴールドを用いた1型（47万3000円）を用意する。

◾️TASAKI：公式サイト