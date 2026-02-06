投手の仕事場は、角度がついたマウンド。ヤクルト・青柳は「ピッチャーは傾斜で投げてなんぼだと思う」と言う。12球団で唯一の5勤となった第1クールで5連投したのには、訳がある。

「ここ数年、結果が出ていない。（投球）フォームに問題があるなと自分の中で思っている」

投球フォームを課題に挙げ、修正のためにはマウンドで行うことが重要と考える。「傾斜がある中でのタイミングの調整とか。結果として5日間入っただけ」と振り返った。

初日に30球、3日目に45球を投げ、この日は61球。2日目と4日目は全体練習後にブルペンで立ち投げを行った。昨季途中に日本球界に復帰したが、3試合で0勝2敗。復活へ向け、「コンディションがいいうちに自分のいいフォーム、いい投球をしっかりできるように」と、原点となる日本式キャンプで誰よりも腕を振っている。

皆勤賞は、状態が良いからこそ。下手投げの右腕は「手じゃなくて足で投げる」ことを意識する。5日間、マウンドに立ち、平地では身につかない体重移動や下半身の使い方を確認。その上で打者を立たせ、カウントや走者を想定した実戦モードで投球し「足で投げることができている感覚はある。良い調整ができている」とうなずく。

「スワローズに対して自分の存在価値を出せるというところを、キャンプで見せていけたら」。昨季との違いを見せつける――。経験豊富な右腕は、第1クール5度の傾斜で、地盤を固めた。（小野寺 大）