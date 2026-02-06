5年目左腕の楽天・泰がライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板し、打者5人と対戦。三木谷浩史オーナーが視察する中、球種を予告しながら5度も空振りを奪って首脳陣に猛アピールし「もっと精度を上げていければ」と先を見据えた。

力のある直球で平良、育成の水上から1度ずつ空振りを奪うと、ドラフト7位の阪上（近大）はスライダー、宗山にはカーブとスライダーを振らせ、空振り三振。「真っすぐの出力はある程度クリアしていた。去年の後半もそうだったんですけど、左バッターへのスライダーは有効に使える」と自信を深めた。

最速155キロを誇り、昨季は2軍で30セーブを挙げてタイトルを獲得。シーズン終盤には1軍デビューし、プロ初勝利も挙げた。6試合計6回1/3で14三振を奪い、奪三振率は19・89。22歳の若きドクターKはさらなる飛躍へ「右打者へ速くてちょっとだけ曲がるカットボールみたいなスライダー」も習得中だ。

中継ぎ陣は4年連続で30試合以上に登板している左腕の鈴木翔が国指定の難病・黄色じん帯骨化症からの手術明けでキャンプは2軍スタート。名前は勝利と書いて「かつとし」と読む泰は「争いに勝てたらやっぱり良いところを投げたい」と目を輝かせる。目指すのは「勝利の方程式」入りだ。（花里 雄太）