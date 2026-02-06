カタールのG2アミールトロフィー（14日、アルライヤン）に遠征する日本馬3頭が栗東で国内最終追いを行った。

凱旋門賞5着以来のビザンチンドリーム（牡5＝坂口）はCWコース単走で6F81秒2〜1F11秒4。坂口師は「ほぼ仕上がった。精神面も成長しています」とうなずいた。

当レース2年連続3着のサトノグランツ（牡6＝友道）とジャパンC11着のディープモンスター（牡8＝池江）はCWコースで併せ馬。ラスト1Fはともに10秒7の好時計で併入した。3頭は8日に関西空港から出国。JRAによる馬券発売はない。

◆サウジ到着 JRAは5日、サウジC（14日、キングアブドゥルアジーズ）に出走するフォーエバーヤング（牡5＝矢作）などJRA所属馬が現地時間5日午前0時10分（日本時間午前6時10分）にキングアブドゥルアジーズ競馬場に到着したと発表した。

◆ドバイ受諾 東京大賞典1着ディクテオン（セン8＝大井・荒山）がドバイワールドC（3月28日、メイダン）に選出され、招待を受諾した。5日、G1レーシングが公式Xで発表。

有馬記念3着ダノンデサイル（牡5＝安田）、カタールのアミールトロフィーに出走予定のビザンチンドリームはドバイシーマクラシックの招待を受諾。

カペラS1着テーオーエルビス（牡4＝高柳大）はドバイゴールデンシャヒーンの招待を受諾。根岸S1着ロードフォンス（牡6＝安田）も同レースの招待を受諾し、横山和とのコンビ継続となる。

阪神C1着で、次走にオーシャンS（28日、中山）を予定しているルガル（牡6＝杉山晴）はアルクオーツスプリントの招待を受諾。

ポインセチアS2着で、サウジダービー出走を控えているワンダーディーン（牡3＝高柳大）はUAEダービーの招待を受諾。