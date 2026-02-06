巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２）＝中大＝が５日、“初安打”を放った。実戦形式のライブＢＰで左腕・森田の初球、真ん中の直球を右前にはじき返した。「初球からいく気持ちで、打ち負けないスイングをしようと思っていました」と振り返った。第１クールで森田のブルペンの打席に立っていたルーキーは「１回、プロ野球選手の球を見たことがやっぱり今日の打席につながったのかな」と、冷静だった。

２打席目は中大の２学年先輩・西舘と対戦。カウント１―１から始まり、四球を選んだ。２人とも「ちょっと力んでいましたね（笑）」と、独特の緊張感に包まれた打席を楽しんだ。「お互いクールぶっているので…」と真顔で本性を明かしたが、入団の際には相談に乗ってもらった先輩の存在は心強い。

４日の休養日はリフレッシュに充て、山瀬、浦田とカレーを食べに外出。その後は中山と荒巻も合流し、アサイーボウルに舌鼓を打った。みんなで海沿いも散歩し「有意義な時間を過ごしました」と充実の表情だった。

第１クールで森田含め３投手のブルペンの打席に立ち、プロのレベルを痛感した。「（山崎）伊織さんは低めのストレートの伸びもキレもあったし、フォークも手元で落ちる。そういうエース級の投手からどう打てるか考えながら打撃練習に取り組みたい」。まずは経験を積み、プロの水に慣れていく。（臼井 恭香）

村田真一Ｐｏｉｎｔ

皆川は面白い存在になるかもしれんよ。シート打撃でも初打席でライト前にヒットを打ったけど、すごくシャープなスイングをする。トップからインパクトまで最短でバットが出るし、打ち損じが少ないタイプやね。スタッフに聞いたらスイングスピードもすでにプロの１軍クラス。守備も悪くないし、足もあって肩も強い。と来れば、思い出すのは亀井コーチよね。将来は中大の大先輩のように、スタメンでも途中からでも結果を残すマルチな選手になってもらいたいな。

◆皆川 岳飛（みなかわ・がくと）２００３年４月３０日、群馬・館林市生まれ。２２歳。前橋育英では投手も務め最速１４７キロを計測し３年夏に甲子園出場。東都大学リーグ中大では外野手のベストナイン４度。昨秋リーグ戦は打率４割４分７厘で首位打者、同リーグ通算１００安打達成。遠投１２０メートル。１８２センチ、８８キロ。右投左打。背番号３９。