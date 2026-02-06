阪神の佐藤輝明内野手（２６）が５日、侍ジャパンの一員として出場する３月の第６回ＷＢＣに向けて、合同インタビューに応じた。これまでアジアチャンピオンシップなどで代表経験があるが、まだ日の丸を背負って本塁打は記録していない。ホームランへの思いや少年時代に見たイチロー氏（５２）への憧れ、今大会での目標など、赤裸々に明かした。

−改めて、代表入りを聞いた時の気持ちは。

「本当にうれしかったですし、頑張りたいなという思いはそこで生まれましたね」

−ＷＢＣは過去の国際舞台と違うか。

「初めてですし、小さい頃から見てた舞台。すごく憧れはあって、いつか出られたらなという思いはあった。今回はすごいうれしいですね」

−過去のＷＢＣで印象に残っているシーンは。

「２回目（２００９年）に優勝した時の（韓国との決勝戦で）イチローさんのタイムリーとかね。まじ、見てたんで。子どもながらにかっこいいなと思いながら見てましたけどね」

−イチロー氏の適時打を見て、自身もバットを持ったのか。

「まねとかしてましたよ」

−自身がイチロー氏に憧れたように今度は自分がという思いもあるか。

「もちろん。見てもらえればなと思います」

−ＭＬＢ通だが、対戦してみたい選手は。

「ここまで来たら、誰でもいいでしょう。アメリカとか他の国も毎年だんだん強くなっているというか、メンバーがすごくなってるなと感じる。文字通り過去最強の相手だと思う。まず対戦できればなという思いと、自分が出ることができたら打ちたいなという思いはあります」

−昨季のリーグＭＶＰとして世界に挑む。

「本当に打つしかないんじゃないですか。打ちたいなという、思いだけです」

−侍ジャパンで本塁打は。

「打ってないんじゃないですか。打てたらいいな思いますけど」

−飛距離は少年時代から自信があったのか。

「そうっすね。ホームランというものに面白みを感じてずっと野球はやっていた。今もそれは変わってないですけどね」

−幼少期からホームランに憧れていたのか。

「やっぱり一番いいバッティングだと思うし、周りも喜んでくれるというのが大きいですかね」

−シーズンも大事だと思うが、今回のＷＢＣに出場する意味は。

「３月の序盤に始まるので、早く仕上げないといけない難しさもありますし、そこからシーズンというのも大変だと思いますけど、いつもと違うのもそれはそれで楽しみかなと思います」

−重圧のかかる舞台になるが、楽しむという気持ちか。

「プレッシャーとかもあると思いますけど、それはそれで楽しめたらなと思いますけどね」

−タイガースを背負ってという思いもあるか。

「もちろんタイガースの代表でもあるので、しっかりいいプレーをしたいなと思います」

−最後にＷＢＣでの目標は。

「もちろん優勝というのはみんなの目標でもあると思うし、自分もしっかり与えられた役割を全うできたらと思います」