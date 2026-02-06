阪神・藤川球児監督（４５）がキャンプ休日の５日、今春初の対外試合となる８日の練習試合・日本ハム戦（名護）に茨木秀俊投手（２１）を先発させると明かした。「映像も見ましたし、元々考えてました。茨木で、と。（６日の）コンディションを見てになりますけど」と状態に問題がなければ“開幕投手”を託す。

茨木は具志川組でキャンプインを迎え、初日からブルペンで１０８球を投げ込んだ。その際、右腕は「いい球はあったけど納得はいっていない。もっと突き詰めてやっていきたい」と表情を引き締めていた。

昨春キャンプは宜野座組でスタートするも、終盤にコンディション不良で離脱した。藤川監督は「昨年は腰痛でキャンプを途中離脱したので、向こう（具志川）でじっくりやっていましたから。僕も（現役時代は）３年連続で離脱したことがありますから」と慎重にアクセルを踏ませながら、動きをチェック。「順調にやっています。第１クールなのでね。明日の報告を聞いて良ければ茨木で、と。元々ね」と当初のプラン通りであることを強調した。

茨木は昨年９月２１日・ヤクルト戦で１軍デビュー。中継ぎで２回を無安打無失点に抑え、今季は先発ローテ入りを目標に掲げる。２年目を迎える藤川阪神の“初陣”。高卒４年目右腕が南国・沖縄でアピールを目指す。