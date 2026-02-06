阪神・近本光司外野手（３１）と大山悠輔内野手（３１）が、同学年対談を行った。ともにドラフト１位で入団し、今やチームの看板選手となった２人。プロ野球選手として中堅に差しかかり“３０代の世界観”について語り合った。また、野球以外で行う社会貢献活動の意義や常勝軍団であり続けるために必要なことも明かした。

−同学年コンビだが、入団は大山選手が２年早い。お互い、若手の頃の印象は。

大山「（近本は）やっぱり社会人を経験して入団しているので、僕がプロに入った時みたいな、あたふたしている感じが…」

近本「してた、してた（笑）」

大山「まわりにどうやってついていこうかっていう雰囲気はなかったですね。自分のスタイルっていうモノを確立しているというか、持っているなと思いました」

近本「僕から見たら、その２年はすごく大きかった。体力的な部分では、こんなに毎日試合するのは初めてのことだし、こんなにたくさんの人に見られるっていうのも今までなかった。その中でパフォーマンスを発揮するためにはメンタルもそうだし、体力もすごく必要な世界なんだなって改めて思って。やっぱりプロ野球選手として『どこで頑張らないといけないのか』というのはすごく理解していた。そういうところは見て学ぼうとは思いましたね」

−今のお互いの関係性は。

近本「僕はもう、頼りにしています。僕のできないことをしっかりやってくれているので僕は僕で安心して（プレーが）できます（笑）」

−できないこと、というのは？

近本「いろいろできないものが多い。（大山は）いろいろ背負っているものがある。そういうものを（チームメートに）しっかり伝えてくれているんじゃないかなと思ってます」

−ともに３１歳で現役選手として後半戦になってきた。先のイメージは。

近本「僕はいつでも、常に『引退』っていうのを考えながら、最近はやっています。だから、野球を嫌いで終わりたくないなっていうのはすごく思っていて。ケガをしないように、いいパフォーマンスのまま維持できることっていうのをすごく意識しながら。体がボロボロになって野球をするのが辛くなるっていうのが、本当にプロ野球生活が終わる際の一番の問題になってくる。最後まで楽しく甲子園で走りたいなっていうのはすごく思っています」

大山「僕はまだまだこれから伸ばしていきたいと思います。これから全盛期じゃないですけど、自分の一番いい状態が来るようにしていきたいなと。なかなか難しいことですけど、先輩方には３０代中盤から後半にかけて全盛期だった方もたくさんいらっしゃいますし。そういう気持ちでやっていきたいです。でも、このままいったらすぐに終わってしまうので。そういう危機感を持ちながら、もっともっと自分を強くしていきたいとは、ずっと思っています」

◆近本 光司（ちかもと・こうじ）１９９４年１１月９日生まれ、兵庫県出身。１７１センチ、７０キロ。左投げ左打ち。社−関学大−大阪ガスを経て、１８年度ドラフト１位で阪神入り。不動の１番打者としてチームを引っ張る。盗塁王６度、最多安打１度。

◆大山 悠輔（おおやま・ゆうすけ）１９９４年１２月１９日生まれ、茨城県出身。１８１センチ、９５キロ。右投げ右打ち。つくば秀英−白鷗大を経て、１６年度ドラフト１位で阪神入り。２３年には最高出塁率のタイトルを獲得するなど、右の主砲としてチームを支える。

◆今キャンプの近本＆大山 近本、大山ともに宜野座組でキャンプインを迎えた。初日はキャッチボール、フリー打撃などを行い、シートノックはメンバーから外れて一塁ファウルゾーンで練習を見学。近本は３日、赤星臨時コーチによる走塁練習に参加して拡大ベースへの対応に着手。大山は２日に初のランチ特打を行って７２スイング中、１５本の柵越えを記録して上々の仕上がりを見せた。