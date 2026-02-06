２０２６年度当初予算案について説明する福田市長＝５日、川崎市役所

川崎市は５日、２０２６年度当初予算案を発表した。一般会計は前年度比５・０％増の９３７７億円で初めて９千億円を突破し、３年連続で増加して過去最大規模となった。収入の柱となる市税収入は５・５％増の４２７１億円となり、５年連続で過去最大を更新。福田紀彦市長は「選ばれ続ける都市実現予算」をキャッチフレーズに掲げ、急速な高齢化と人口減少社会を見据え、子ども・教育、経済成長・社会課題解決など五つの重点施策に配分した。

市税収入は給与の引き上げなどで個人市民税が１４９億円増えるほか、固定資産税も３１億円増となる見通し。ふるさと納税による寄付受入額は５５億円と増えたが、流出額はこれを大幅に上回る過去最大の１７２億円。５年連続で地方交付税の不交付団体となる見込みで、差額分はそのままマイナスとなる。

市債の償還財源として積み立ててきた減債基金からの新規借り入れは当初予算ベースで１２年ぶりになかった。貯金に当たる財政調整基金を当初予算では２４年ぶりに活用して２０億円を計上し、収支均衡を達成した。

歳出は投資的経費が大きく膨らんだ。等々力緑地再編や臨港道路東扇島水江町線の整備事業が本格的に進んだことで２９・２％増の１１１１億円となった。

公定価格改定などに伴う保育所運営費や障害福祉サービスの利用者の増加などを受け、扶助費は２・６％増の２６３７億円。人件費も給与の改定や退職手当が増えた影響で、７・５％増の１８０６億円に上った。扶助費と人件費、公債費を合わせた義務的経費が２年連続で歳出全体の６割を超え、財政の硬直化がさらに強まっている。

子育て世代の定住・転入促進に向けた各種取り組みが本格化するほか、スケートボード広場整備や国際的イベント開催など若者文化の発信を推進する。社会基盤・生活基盤施策では地域交通ネットワークの整備を強化し、救急隊員の負担軽減を図るため、救急情報共有システムを導入。災害時のトイレ対策や防犯カメラの設置なども進める。臨海部への投資を促す施策も拡充していく。

一般会計、特別会計、企業会計を合わせた合計では、１兆７２８０億円で１３年連続で過去最大となった。

【２０２６年度当初予算案】

一般会計 ９３７７億円（５．０％増）

特別会計 ５４３６億円（７．３％増）

企業会計 ２４６６億円（４．７％増）

………………………………………

総 額 １兆７２８０億円（５．７％増）

※１千万円単位切り捨てのため合算とあわない場合があります