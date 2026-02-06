阪神は５日、今キャンプ初の休日となった。以下は、藤川球児監督の主な一問一答。

◇ ◇

−１軍首脳陣らとゴルフでラウンド。リフレッシュの時間に。

「コミュニケーションの時間ですから。監督になる前からゴルフをコミュニケーションの時間として使っていたので。（ラウンドの）メンバーを常に考えたりとか。きょうは僕、（和田）ヘッドと筒井（外野守備兼走塁）チーフと安藤（投手）チーフと回って。江草（投手コーチ）は初めてだし、片山ブルペンコーチと。違うところからつながることって、けっこう多くて」

−回るメンバーの組分けは監督が常に考える？

「いや、そんなことはない。そういう時もありますし、藤本コーチがするときもありますし、その辺りはバラバラ。ゴルフをされない方もいるんですけど、そこは全く気にしないので。自分と話をするというよりはおのおので話をたまにできたりするという」

−こういう時だからこそ出てくるアイデアや、話がある。

「（お酒を）飲んでいる時よりはいいでしょうね。お酒飲んで話していて『あしたこうしよう』って言って次の日『やっぱりやめよう』ということは多いだろうけど（笑）。お酒の席って頭だけしか動いていなくて体は動いていないんですけれど、ゴルフは歩くでしょ。歩くと前向きになる。アイデアで前向きなことを考えられるので。部屋で座って考えたり、夜中座り込んで、お酒飲んで話をする内容とは雲泥の差ですよね」