気象台は、午前5時5分に、暴風雪警報を浜頓別町、中頓別町、枝幸町に発表しました。

宗谷地方では、6日朝から6日夜遅くまで暴風雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■稚内市
□暴風雪警報
　6日朝から6日夜遅くにかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s
・宗谷海峡
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■猿払村
□暴風雪警報
　6日朝から6日夜遅くにかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s
・オホーツク海
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■浜頓別町
□暴風雪警報【発表】
　6日昼前から6日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■中頓別町
□暴風雪警報【発表】
　6日昼前から6日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■枝幸町
□暴風雪警報【発表】
　6日昼前から6日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■豊富町
□暴風雪警報
　6日朝から6日夜遅くにかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s
・日本海
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■礼文町
□暴風雪警報
　6日朝から6日夜遅くにかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■利尻町
□暴風雪警報
　6日朝から6日夜遅くにかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■利尻富士町
□暴風雪警報
　6日朝から6日夜遅くにかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■幌延町
□暴風雪警報
　6日朝から6日夜遅くにかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s
・日本海
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報
　7日にかけて注意