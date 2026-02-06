【暴風雪警報】北海道・浜頓別町、中頓別町、枝幸町に発表 6日05:05時点
気象台は、午前5時5分に、暴風雪警報を浜頓別町、中頓別町、枝幸町に発表しました。
宗谷地方では、6日朝から6日夜遅くまで暴風雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■稚内市
□暴風雪警報
6日朝から6日夜遅くにかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
・宗谷海峡
最大風速 25m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■猿払村
□暴風雪警報
6日朝から6日夜遅くにかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
・オホーツク海
最大風速 25m/s
7日にかけて注意
■浜頓別町
□暴風雪警報【発表】
6日昼前から6日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■中頓別町
□暴風雪警報【発表】
6日昼前から6日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■枝幸町
□暴風雪警報【発表】
6日昼前から6日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■豊富町
□暴風雪警報
6日朝から6日夜遅くにかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
・日本海
最大風速 25m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■礼文町
□暴風雪警報
6日朝から6日夜遅くにかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■利尻町
□暴風雪警報
6日朝から6日夜遅くにかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■利尻富士町
□暴風雪警報
6日朝から6日夜遅くにかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■幌延町
□暴風雪警報
6日朝から6日夜遅くにかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
・日本海
最大風速 25m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意