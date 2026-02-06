巨人に新加入した北浦竜次投手（２６）＝日本ハム＝が５日、サンマリン宮崎で行われた実戦形式のライブＢＰに初登板し、打者のべ７人を無安打に抑える鮮烈デビューを飾った。１四球を許したが、動く直球を武器にわずか１６球で７人の打者を抑えて開幕１軍入りへ猛アピールした。

変幻自在に動くボールに、打者は対応できなかった。最後の打者・リチャードを１４３キロの直球で中飛に打ち取ると、北浦は静かにマウンドを降りた。巨人のユニホームを着て初めての実戦形式の舞台。ドラ５・小浜ら打者のべ７人に対し、計１６球。無安打１四球、２三振の快投を見せ「（手応えは）ありました」と充実感を漂わせた。

揺れ動く球を武器にする。直球が意思と異なる形で変化するという特殊球の持ち主で、スライダー回転もシュート回転もするという。この日の最速１４６キロながら小浜を１４４キロの直球で見逃し三振、門脇を１４５キロの直球で二ゴロに抑えるなど、動く球に加えカットボール、フォークも巧みに使い、左右関係なく打者の的を外した。阿部監督も「すごく実戦向きという感じ。いいキャンプを過ごせているんだろうな」と目を見張った。

ベース板での変化は一目瞭然。捕手を務めた甲斐が「動く」と言えば、１打席目、２打席目と２度対戦したリチャードも「真っすぐじゃなく、ちょっと動く」と驚き、「武器になっていくかな」と、左腕は自信を深めた。

“秘密兵器”になり得る存在だ。昨年は２４年オフにＤｅＮＡを戦力外となり加入した同じ左腕の石川が一気にブレイク。５度の先発を含む４１登板で５勝４敗、防御率２・１４と１軍での地位を確立させた。北浦は昨年の日本ハムでは育成選手で、自由契約となって巨人に移籍。ポジションこそ決まっていないが、石川のように先発、中継ぎの両方をこなす可能性も十分にある。「１軍スタートが目標。けがをしないのは大前提として、いいスタートを切れるように」と、意気込んだ。

無安打で抑えたが「変化球の腕の振りが弱くなる課題があった」と反省も欠かさなかった。「阿部監督も『白紙』と言っていた。そこに入れるように、しっかりやっていきたい」。活躍を予感させる、鮮烈な“デビュー”だった。（北村 優衣）

◆北浦のライブＢＰ結果

リチャード 空三振

小 浜 見三振

宇都宮 三ゴロ

門 脇 二ゴロ

荒 巻 四 球

知 念 二ゴロ

リチャード 中 飛

◆北浦 竜次（きたうら・りゅうじ）２０００年１月１２日、栃木・那須塩原市出身。２６歳。白鴎大足利から１７年ドラフト５位で日本ハム入団。１軍通算４８登板で３勝３敗１セーブ、防御率４・５３。２５年オフに自由契約となり、同年１１月に巨人入り。１８４センチ、１０３キロ。左投左打。