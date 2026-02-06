もはやオランダレベルではない！超名門への入団が破談した日本代表MF、来夏にブンデス行きが有力と現地報道！「彼自身が最適な移籍先だと考えている」
エールディビジのNECに所属する日本代表MFの佐野航大は今冬、オランダの超名門アヤックスやプレミアリーグのノッティンガム・フォレストから正式なオファーが届き、前者とは個人合意に至ったものの、クラブが拒否したために移籍が実現しなかったと報じられた。
事実、本人もクラブ公式のインタビューで、複数のクラブからオファーがあり、移籍を望んでいたと明かしている。
今回は実現しなかったものの、来夏のステップアップ移籍が確実視されるなか、『FOOTBALL TRANSFERS』のオランダ版は２月５日、「アヤックスとPSV、コウダイ・サノの獲得を逃す」と見出しを打った記事を掲載。次のように報じた。
「一時、サノはNECを退団するかと思われた。冬の移籍市場最終日、アヤックスは日本人選手の獲得に動きを見せた。しかし、最終的に移籍は白紙に戻った。来夏、PSVと同様、アヤックスも不運に見舞われそうだ。『VI RONDJE』（オランダメディア『Voetbal International』のポッドキャスト）では、サノが国外移籍するのではないかという噂が飛び交っている」
『VI RONDJE』の中で、NEC番のサンダー・ヤンセン記者は「オランダのクラブが彼を獲得できるかどうかは疑問だ。アヤックスが提示した金額はNECにとって十分ではなかったが、1500万ユーロは悪くない金額だった」と主張。こう予測している。
「サノはブンデスリーガに行くだろうと予想している。兄（マインツの佐野海舟）もブンデスリーガでプレーしており、彼自身もブンデスリーガが自分にとって最適な移籍先だと考えている」
争奪戦によって、強豪であっても、もはやオランダのクラブでは太刀打ちできないほど、価値が高騰すると見ているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
