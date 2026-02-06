１月からの記録的な大雪の影響で、北海道内と本州を結ぶＪＲ貨物の運休が続き、物流が停滞しています。



書店では新刊の発売時期が見通せないなど、一部で混乱も生じています。



（客）「この状況じゃ仕方ないかなっていうところですね」



（客）「入荷が未定と言われて、定期的に来るしかないなって思って来たんですけど」



嘆きの声が聞こえてきたのは、札幌市内の書店です。



（コーチャンフォー新川通り店 山田倫子さん）「いま１週間以上荷物が止まっておりまして、現状このような状況になっています」





売り場の棚を見てみるとから、から、から…。雑誌やコミックなどが入荷していないといいます。その理由はというと―（コーチャンフォー新川通り店 山田倫子さん）「東北地方の雪の影響でＪＲ貨物が停車しておりまして、その影響で荷物が止まっている」背景にあるのが、道内や北東北を中心に見舞われた大雪の影響です。線路などの除雪に時間がかかり、１月下旬から道内と本州の間のＪＲ貨物の運休が続いています。ＪＲ貨物によりますと、１月２３日から２月５日午前までにほぼすべてが運休していて、期間は１週間以上の異例の事態となっています。こちらのお客さんは５歳の娘のために雑誌を買いに来たといいます。（客）「この雑誌なんですけど」（店員）「いま在庫を確認してきますのでお待ちください」待っている間も書棚を探してみますがー（店員）「２９日に入荷予定なのですが、まだ入荷の日にちが未定となっています。申し訳ございません」（客）「これって入荷したら連絡とかしてもらうことはできます？」男性は雑誌の予約をして入荷の連絡を待つということです。一方、大雪の影響は食卓を支えるスーパーマーケットでも。賑わいを見せるこちらのスーパーですが、あることに頭を悩ませていました。（マルコストアー 山川悟史社長）「１０時ごろ入荷になる商品なんですが、雪の状況のせいで入荷が遅れると連絡があって、今時点で出ている品しかない状態なので、これ以上遅くなるとお客さんに迷惑をかけてしまう」」午前中に届くはずの鶏肉が、雪道による渋滞などによって届かないといいます。この店では大雪の影響で商品の入荷時間が不安定になっています。（マルコストアー 山川悟史社長）「欠品や品切れ自体は今週に入ってだいぶ解消されてきたが、遅れても仕方ないということを見越してやっていくしかない」物流にいまだ残る記録的な大雪の影響。本や食品の品薄状態など、道内の混乱はまだ続きそうです。