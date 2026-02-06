送電トラブルなどによる鉄道の運休が相次いでいる。

復旧に長時間を要し、大混乱になる場合もある。鉄道各社は、トラブルの回避と早期の復旧に向け、体制を整えるべきだ。

１月１６日にＪＲ田町駅（東京都港区）の工事中に起きた停電トラブルでは、山手線と京浜東北線が最大８時間、運転を見合わせ、他の路線を含めて７４７本が運休した。通勤ラッシュの時間帯を直撃し、影響は６７万人に及んだ。

乗客は混雑した車内に長く閉じ込められ、線路に降りて最寄り駅まで歩くことを余儀なくされた。体調不良を訴えた人もいた。

翌日には多くの受験生が出願する「大学入学共通テスト」が控えていた。トラブルがもし１日ずれていたら、パニックになっていたかもしれない。

ＪＲ東日本では、１月３０日にも架線が断線し、常磐線が一部区間で７時間止まった。２月２日には京葉線の駅から煙が出て、利用客が避難する騒ぎも起きている。

ＪＲ東はトラブルの原因を徹底的に究明し、再発防止に生かさねばならない。金子国土交通相が「公共交通機関の自覚を持ち、安全・安定輸送を確保してほしい」と苦言を呈したのは当然だ。

ＪＲ東は３月から、エネルギー価格の高騰などを理由に、運賃を平均７・１％引き上げるという。運休を繰り返しているようでは、利用者の理解は得られまい。

運休や遅延は、他の私鉄や地下鉄でも日常的に起きている。

設備は老朽化していないか。保守点検や、それに携わる要員の確保は十分か。鉄道運行に関わる知識や技能は、ベテランから若い世代に伝承されているか。各社でそれぞれ点検してもらいたい。

人身事故による運休や遅延を防ぐには、駅に利用者の転落を防止するホームドアの設置をさらに進めることも有効だろう。

ただ、それでもトラブルを完全になくすことは難しい。大事なのは、起きた時に、どれだけ迅速に対応できるかである。

まずは、利用者への影響を減らすため、復旧の見通しや代替輸送の情報をきめ細かく発信することが重要だ。事前に復旧の手順を定め、社内で共有したうえで、訓練を重ねることも欠かせない。

路線の相互乗り入れが増えている。乗客の利便性が高まる一方、一つの事故やトラブルが複数の路線に影響するようになった。影響を最小限に抑えるにはどうすべきか。効果的な折り返し運転の方法などを各社で検討してほしい。