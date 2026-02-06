ＳＮＳ上では、衆院選に関する偽・誤情報の拡散が後を絶たない。

生成ＡＩ（人工知能）が進化し、誰もが容易に偽動画を作成できるようになったことが、状況を悪化させたとの見方は多い。

有権者は投票にあたって、ネット上の情報を鵜呑（うの）みにせず、信頼できる情報媒体を参考に判断することが求められている。

偽・誤情報には、特定の政党や候補の印象を悪化させるのが狙いとみられる投稿が少なくない。

例えば先月中旬には、高市首相の顔を不自然に加工した画像と、「高市早苗の姿は、心の闇と恐ろしさを物語っている」という文言がＸ（旧ツイッター）に投稿され、３６０万回以上表示された。

中道改革連合の斉藤共同代表の「人間より他にもっと大事なものがある」とテレビ番組で発言した動画は、８０万回以上表示された。それに続く「そういう考え方には立たない」という発言部分は、削除されていた。

野党党首らが、政見放送で踊り出すニセの動画も拡散した。

公人を対象にした風刺画などは昔からある。しかし、有権者を惑わせ、世論を操作するような偽・誤情報の発信は看過できない。このままでは民主主義の根幹である選挙がＳＮＳに振り回され続け、公正さが歪（ゆが）められてしまう。

そもそもＳＮＳは、選挙に関係なく、偽情報や誹（ひ）謗（ぼう）中傷が拡散しやすい仕組みになっていると言わざるを得ない。閲覧数が増えるほど投稿者に広告収入が入る仕組みが、第三者による刺激的な内容の動画作成などを助長している。

社会への悪影響を一切顧みることなく、偽・誤情報を投稿して収益を上げようとする振る舞いは、不見識極まりない。

昨年春、情報流通プラットフォーム対処法が施行され、大手事業者に対し、投稿の被害者からの削除要請には迅速に対応することなどを義務づけた。

だが、削除するかどうかの判断は事業者に委ねられている。しかも、事業者は判断の理由を詳細に公表する責任を負っていない。

与野党は規制の強化を検討すべきだ。選挙期間中は、投稿によって収益を得られない仕組みに改めることなどを考えてはどうか。

刺激的な投稿を目にした場合、発信源は信頼できるのか、立ち止まって考えてほしい。選挙公報や各党の公式サイト、新聞などで真偽を確かめることも有効だ。