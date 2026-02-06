ストーンの癖、カーリングの試合前夜にＡＩアプリが解析…「倍以上のデータ確認できた」

超人の科学＜５＞

カーリングで正確なショットを放つには、ストーン（石）の「癖」を事前に把握しておくことが重要だ。

日本代表は試合前日のナイトプラクティス（夜間練習）で速度計測器やＡＩ（人工知能）を使ったアプリで石それぞれの特徴を調べ、試合に臨んでいる。（科学部 石川千佳、運動部 浜口真実）

石の癖を見極め

カナダ・ケロウナで五輪最終予選が開催されていた昨年１２月５日午後１０時過ぎ（現地時間）。女子日本代表・フォルティウスの船山弓枝コーチら３人が夜間練習を行っていた。小林未奈が石を滑らせると「（この石は）ちょっと速いかも」と指摘。船山コーチはストップウォッチを手に一投ずつ記録していく。

各チームの持ち時間は約１５分。石には番号が振ってあり、識別ができる。レーザーを利用した専用の速度計測器や目視でチェックするのは、翌日の試合で使用する石８個の初速やホッグラインと呼ばれる横線２本の間隔（約２２メートル）の移動速度、曲がり幅などだ。

日本カーリング協会強化委員長でチームリーダーの柳等さん（北見工業大教授）は「石の癖を見極められるかで勝敗が左右される。勝負は前日から始まっている」と話す。ただ夜間練習の時間は短く、８個に関するデータを十分に調べられないことも多い。

５０００試合を学習

そこで同協会は今年度、ＡＩを使う「ストーン解析アプリ」を導入した。

アプリは国立スポーツ科学センターが開発。ＡＩは国内外の約５０００試合の動画から約１万５０００個の石の動きを学習済みだ。夜間練習の際、タブレット型端末でハウスの後ろから動画を撮ればＡＩが石の軌跡を捉え、初速や移動速度、曲がり幅などを瞬時にはじき出す。

昨秋の世界大会でアプリを使った柳さんは「従来の倍以上の石のデータを確認できた」と手応えを語る。開発した同センターの相原伸平研究員は「石の分析を行う選手やコーチの負担を減らし、戦術に集中できる環境作りをサポートしたい」と話す。

石のペア

日本代表は石８個の動きを把握すると、特徴が似たペアを作り、試合では選手４人がこのペアを投げる。理由について柳さんは「選手が同じ感覚で投げられるようにするため」と説明する。

同協会は、ＡＩという新たな武器を使ってフォルティウスをサポートする計画だ。

アプリが「期待勝率」算出

「氷上のチェス」といわれるカーリングは、１エンドのうち先攻が不利で後攻が有利だとされる。１０エンドの合計を競う中で得点状況により先攻と後攻が入れ替わるため、試合展開を追うのは難しい。

そんな問題を解決しようと、北海道大の山本雅人教授（情報科学）らはスマホアプリ「Ｊｉｒｉｔｓｕｋｕｎ２（じりつくん２）」を開発した。各エンドの後攻と得点を入力すると、その時点で試合に勝つ確率（期待勝率）が算出される。男女の計８０００試合を分析した結果に基づいているという。

例えばフォルティウスが五輪出場を決めた昨年１２月のノルウェー戦。チームは第１エンドで不利な先攻だったため期待勝率が３３％と低かった。だが徐々に上がり、同点で迎えた最終エンドでは有利な後攻で７３％になった。

山本教授は「得点差と後攻のタイミングが勝敗のポイント。アプリで五輪を楽しんでほしい」と話す。（おわり）

◆カーリング＝石を氷上で滑らせ、４０メートル先のハウスと呼ばれる円の中心に近づけて得点を競う。４人制の場合、相手と交互に２投ずつの計１６投で得点が決まる。この一区切りをエンドと呼び、１０エンドの合計点を競う。