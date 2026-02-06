全国高校総体（インターハイ＝全国高体連など主催、読売新聞社共催）の第７５回全国高校スキー大会は５日、長野県でアルペン男子大回転、北海道でノルディック複合男女（女子は公開競技）が行われた。

秋田県勢は、ノルディック複合男子で鹿角の遠田広斗選手（３年）が５位、工藤和選手（１年）が１０位だった。複合女子は鹿角の海沼優月選手（３年）が優勝、沢田珠慧莉選手（１年）が６位だった。

アルペン男子大回転は、いずれも角館の松本龍之介選手（２年）が１２位、八幡陸斗選手（１年）が３４位、鹿角の児玉遥飛選手（１年）が３９位だった。

ノルディック複合女子 海沼優月選手（鹿角３年）

国際大会の常連で、今季も海外を転戦。直前までオーストリアでワールドカップ（Ｗ杯）に参加し、約１か月ぶりに帰国して今大会に臨んだ。世界のトップと競ってきただけに、「国内では負けられないという思いがあった。勝てて良かった」と笑顔を見せた。

移動の疲れが残る中で不安もあったが、前半は９０メートル超えの大ジャンプで大差の１位となり、後半のクロスカントリーでも危なげなくリードを守った。「スムーズに飛ぶことができた。自分は本番に強いなって思った」と声を弾ませた。

父、兄がノルディック複合の選手で、背中を追って中学１年で複合を始めた。昨季から日本代表としてＷ杯に挑戦。その中で「もともとネガティブになりやすい」というメンタル面の改善に取り組み、失敗に動揺せず最後まで力を出し切る意識が身についた。

今後もＷ杯最終戦やジュニア世界選手権などが控える。「海外の大会で表彰台に立ち続けられる選手になりたい」。優勝の勢いそのままに、世界に挑む。（大治有人）