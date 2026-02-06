読売新聞社が実施した衆院選の終盤情勢調査では、自民党候補が勢いを増す小選挙区が目立った。

中道改革連合は苦戦を強いられ、序盤情勢に比べ、劣勢の小選挙区は８６から１０４に増えた。劣勢や接戦に追い込まれる党幹部やベテランも目立つ。

宮城４区では、衆院当選１０回の安住共同幹事長が自民党の森下千里氏と横一線だったが、一歩リードされた。安住氏は無党派層の受け皿になれていないことが響いている。安住氏への支持割合は序盤から横ばいだが、森下氏は１割半ばから３割強に増やしている。

東京２７区でやや優位だった中道改革の長妻昭・元厚生労働相は接戦に持ち込まれた。初出馬の１９９０年衆院選以来、１２回連続で勝利してきた中道改革の岡田克也・元外相も三重３区で自民の石原正敬氏との混戦の度合いが増した。長妻、岡田両氏ともに、無党派層や若年層の支持拡大で自民候補に後れを取っている。

一方、首都圏の一部では中道改革候補が巻き返しつつある選挙区もある。東京１７区や神奈川５区では、先行されていた自民候補との差を詰め、互角の戦いを繰り広げている。公明党支持者らの活動の活発化が後押ししている可能性がある。

中道改革の野田共同代表は５日、横浜市内で記者団に「反転攻勢ができる可能性も少し感じられるようになってきた」と語り、首都圏の接戦区を重点的にてこ入れする考えを示した。