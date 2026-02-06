世界で最も権威ある文学賞の一つ「全米批評家協会賞」の各部門の最終候補に、日本人作家３人の作品が選ばれた。

近年は日本の女性作家が海外の文学賞の候補になることが続くなど欧米中心に日本文学が注目されており、傾向を後押ししそうだ。結果は３月２６日（現地時間）に発表される。

最終候補には作家の多和田葉子さん（６５）のエッセー集「エクソフォニー」が、批評部門と優れた翻訳作品に与えられる「グレッグ・バリオス翻訳賞」の２部門に選出された。詩人の田中裕希さん（４３）の詩集「Ｃｈｒｏｎｉｃｌｅ ｏｆ Ｄｒｉｆｔｉｎｇ」は詩部門に、市川沙央さん（４６）の小説「ハンチバック」は、新人の第１作に与えられる「ジョン・レナード賞」にノミネートされた。

全米批評家協会賞は、全米図書賞や英国の国際ブッカー賞などとともに、英語圏で知名度がある。日本人は２０２３年に川上未映子さんが小説部門の最終候補に選ばれた。

多和田さんの「エクソフォニー」は日本語とドイツ語の両方で創作活動を続ける著者の言葉を巡るエッセー。市川さんの「ハンチバック」は重度障害者の女性が主人公の芥川賞受賞作。

田中さんは法政大で教壇に立つ傍ら、英語で詩作を続ける。候補作は昨年、米国で出版された第１詩集。「自分の作品は英語で書き、日本文学の一部でもなく、アメリカ文学の一部でもない。ノミネートされたことで世界文学という大きなくくりの中に入れていただけてうれしい」と語った。