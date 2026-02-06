ケンコーマヨネーズの「サラダのプロがつくった お酒によく合うポテトサラダ」

「店で食べるポテサラを自宅で楽しんでほしい」。ケンコーマヨネーズが2013年に発売した「サラダのプロがつくった お酒によく合うポテトサラダ」が好調だ。ガーリックとブラックペッパーを利かせた大人の味わいが特徴。販売価格は100グラム入り208円。開発した西尾由香（にしお・ゆか）さんにヒットのヒントを聞いた。（共同通信社＝増井杏菜記者）

根強いポテサラ人気や賞味期間60日とストックできることを背景に2024年の売上高は、前年比3.5倍に。現在も通信販売を中心に人気だ。「業務用を主に扱っていましたが、家庭でも食べてほしいと考案しました」

舌触りがしっとりなめらかで甘みがあり、香り豊かな北海道産ジャガイモ「さやか」を使用。コクのある卵を使った専用マヨネーズを合わせた。「お酒に合う少し濃いめの味付けにしました」

燻製したベーコンをあえて形を整えずにカット。「イモもなめらかな部分とごろっとした食感の両方を味わえるように蒸す時間を調整しました」

素材選びと組み合わせには苦心した。「ペッパーの種類や粗びき具合など、香りと見た目のバランスをとるため、数十回は試作しました」。味わいに奥行きを出すためのひと工夫も。「チキンコンソメを少量入れることで、全体を整えています」

顧客から「やみつきになる」「ビールが欲しくなる」という声が上がる。「夕食のおかずとしても食べてほしいです」。鳥取市出身、39歳。

「パンの上にのせて食べてもおいしいです」と話すケンコーマヨネーズの西尾由香さん＝東京都杉並区