「コートは重くて肩凝る」→【ワークマン】へ！ 今からでも欲しい♡「機能性アウター」

冬も深まり、寒さが増すころ。「暖かくしたいけど、コートは重い……」と思う人も多いのではないでしょうか。そんな悩みに応えてくれそうなアイテムをリサーチしていたところ、【ワークマン】の「機能性アウター」を発見。今回は、今からでも手に取りやすいプチプライスに加え、幅広いシーンで重宝しそうな魅力的なアイテムをピックアップ。毎日のお出かけに活躍しそうなアウターを紹介します。

ワークマンの名品！ 高機能の中綿アウター

【ワークマン】「ギガパフフュージョンダウン（R）フーディー」\4,900（税込）

公式サイトで「保温・軽量」と紹介されている、こちらのアウター。袖口は2重仕様なうえ、フードの内側には調節可能なゴムが付いており、外からの冷気を防げそうです。さらに、洗濯機で気軽に洗えるウォッシャブル対応なのも嬉しいポイント。中綿にはワークマンの吸湿発熱綿とダウンをブレンドした「Fusion Down+」を使用しており、洗濯後の乾きやすさやふんわり感の持続にも期待できます。気負わず着られて、長く使えそうなこちらは、毎日のお出かけに重宝するはず。

デイリーに馴染む◎ ミニマルデザインでスッキリシルエット

中綿アウターにありがちな着膨れを回避できそうな、スッキリとしたラインがポイント。機能面はもちろん、シンプルなデザインで着まわしやすそうなのも魅力です。動きやすさが期待できるストレッチ素材なので、通勤からアクティブシーンまで、幅広く活躍するかも。カラーは全5色。デイリーに馴染むベーシックカラーから、コーデのアクセントになるクリームイエロー、ブラウンオレンジまで展開されています。

機能満載！ さっと羽織れるあったかブルゾン

【ワークマン】「レディースデタッチャブルパフィーブルゾン」\3,900（税込）

さっと羽織れるブルゾンを探しているなら、こちらのアイテムがおすすめ。公式サイトで「軽量で、背中裏はブラックアルミで暖かい」と紹介されており、快適な着心地が見込めます。ファスナー上部に付いたチンガードや、小雨を防ぐ撥水加工など、寒い時期に頼れそうな機能が満載です。

2WAY仕様！ 軽やかに着こなしやすい優秀ブルゾン

ブルゾンの袖部分は取り外し可能なのも、見逃せないポイント。気温に合わせて調節できるので、今の時期から春まで活躍しそうです。ふんわりと膨らんだラインに、キュッとすぼまった裾が女性らしい印象で、大人のカジュアルコーデにぴったり。カラーは、オフホワイト、ブラック、ライトグレー、イエロー、ベージュの全5色。旬な装いに馴染みやすいブルゾンで、軽やかなアウターコーデを楽しんでみてはいかがでしょうか。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu