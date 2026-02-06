巨人の新外国人フォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が５日、宮崎キャンプ第２クール初日に来日初めてブルペン入りしてベールを脱いだ。身長２０１センチの最速１６３キロ右腕は角度ある剛速球を披露。来日８日目ながら最速１５３キロを計測し、鋭いカーブも低めに制球した。ブルペン捕手が「マイコラスに似ている」と最強助っ投と重ね合わせるなど、圧巻の３６球で周囲に衝撃を与えた。

セットポジションから左足を高く上げるダイナミックなフォームで力投した。身長２０１センチの長身右腕ウィットリーが来日初ブルペン。上から投げ下ろすような迫力満点の剛速球が、冷風の吹く宮崎の空気を切り裂いた。「８、９割で投げた。長旅で来日した時のことを考えても満足いくブルペンでした」。羽田空港到着は１月２９日。時差ボケの調整段階ながら最速１５３キロを計測して躍動した。

球が速いだけではない。鋭く曲がるカーブ、カットボール、チェンジアップを含めて全３６球、ほぼ低めに集めた。球威、制球ともに圧巻。球を受けた柳ブルペン捕手は「背が高くてマイコラスと似ている。球種も似ている。変化球も全ていい」と最強助っ人に重ね合わせてうなった。

身長１９６センチのマイコラスは巨人で１５年から３年間プレー。来日１年目に１３勝３敗、防御率１・９２で最高勝率（・８１３）のタイトル、３年目の１７年には１４勝、１８７奪三振で奪三振王に輝いた。その右腕をほうふつとさせる新助っ人がついにベールを脱いだ。広島の岩本スコアラーは「角度があって真っすぐがホップする印象。縦のカーブも良く阪神の才木投手みたい。（攻略は）苦労すると思います」と警戒を強めた。

アストロズにドラフト１巡目指名されてプロ入りした逸材。昨年はメジャーではリリーフでの１０登板だったが、マイナー３Ａでは主に先発で８勝４敗、防御率２・８０、６１回で７５奪三振をマークした。巨人では山崎らと先発の柱の候補に挙がる。「その任務に耐えられる、果たせる自信もある」と言い切る姿は頼もしい。

ブルペンでは、マウンド横のタブレットで１球ごとに投球データをチェック。「主に直球を投げる時の回転軸を確認していた」と研究熱心な一面も見えた。視察した阿部監督は「映像を見て獲得に動いていただいたので、いい投手、いい球を投げるというのは知っている。試合で日本の打者を相手にどうか見たい」と実戦を心待ちにしている。

最速１６３キロの期待の新助っ人は、休養日の４日に宿舎近くの青島神社周辺を散歩してリフレッシュ。「練習内容も増えてきて体が仕上がってきて、強度は上がっていくと思う」と予告した。来日１年目の２ケタ勝利なら巨人ではマイコラス以来１１年ぶり。日本で大化けする可能性を秘める剛腕が、衝撃の初ブルペンでスケールの大きさを見せつけた。（片岡 優帆）

巨人・杉内投手チーフコーチ「速かった。ちょっとえげつない球を投げていた。マイコラスより身長高いもんね。楽しみです」

◆マイコラスの活躍 ０９年にパドレスからドラフト指名され、１２年にメジャーへ昇格。１４年に移籍したレンジャーズで先発として１０試合に登板するなど、メジャー通算３７試合、４勝６敗、防御率５・３２で１４年に巨人入団。通算３年で６２試合３１勝１３敗、防御率２・１８。美人妻・ローレンさんも話題に。１８年にカージナルスと２年契約でメジャーに復帰すると、１８勝で最多勝。２３年には米国代表でＷＢＣ出場。先発としてフル稼働し２５年にカージナルスをＦＡとなった。

◆フォレスト・ウィットリー（Ｆｏｒｒｅｓｔ Ｗｈｉｔｌｅｙ）１９９７年９月１５日、米テキサス州生まれ。２８歳。２０１６年ドラフト１巡目（全体１７位）でアラモハイツ高からアストロズ入り。２４年にメジャーデビュー。２５年６月に金銭トレードでレイズに移籍。投球の約３０％が直球で、カットボール、シンカーなどを投げる。メジャー通算１３登板（先発０）で０勝０敗、防御率１０・５７。マイナー通算１３０登板（うち先発７７）で２２勝２４敗、防御率４・６７。２０１センチ、９４キロ。右投右打。