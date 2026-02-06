◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節 千葉―浦和（７日・フクアリ）

いよいよＪ１での戦いが始まる。小林慶行監督は５日の試合前会見で「自分たちの持ってる力をを１００パーセントぶつけられるように共に戦いましょう」とサポーターに共闘を呼びかけた。降格のない半年間の特別大会。昇格を果たしたばかりのチームにとって有意義なシーズンに思えるが、指揮官は「勝って成長」を信条に勝利第一主義を誓う。

先月３１日に行われたちばぎんカップ・柏戦では１―２で敗戦。それ以上に内容面で昨季Ｊ１・２位柏との大きな差を露呈した。パスが通らない、セカンドボールも奪えない…。試合後の会見で指揮官は「完敗です」と語気を強めて危機感を示した。ショッキングな敗戦を受けてから１週間。小林監督は「自分たちがちばぎんカップでどうだったかをしっかりと整理した。１番大事なものは何か。本気なのか」とチームの野望を再共有したことを明かした。

当然、選手たちの顔つきも変わったといい、翌日のトレーニングは「とんでもない強度だった」と語る。「こちらが発信したこと、選手たちが自らの心の中で思っていたことをピッチで表現してくれた」と若手、ベテラン関係なく同じ目標に向かって汗を流し「こいつらとなら絶対に成し遂げられると強い気持ちになった」と胸を張った。

センターバックで柏戦フル出場したＤＦ河野貴志は「僕たちはチャレンジャーであることは間違いないので、自分たちの良さを再確認した」と語った。河野にとっても２９歳でたどり着いたＪ１の舞台。個人としても「自分が夢見ていた舞台」と気合が入る。

ちばぎんカップでゴールを決めたＦＷ石川大地も２９歳でＪ１初挑戦。ここまで２年連続２桁得点を記録しているストライカーは「積極的にゴールを決めたい」と意気込んだ。９０分間で決着がつかない場合はＰＫ戦に。「自信はあります」と胸を張った。

約１か月半と短いオフを経ての開幕戦は浦和とのオリジナル１０対決。各ポジションに強烈な個を擁する強豪との対戦も、「ＷＩＮ ＢＹ ＡＬＬ」で勝ち切りたい。

▽予想スタメンは以下の通り

フォーメーション ４―４―２（右から）

ＧＫ 若原

ＤＦ 高橋、鈴木大、河野、日高

ＭＦ イサカ、エドゥアルド、天笠、津久井

ＦＷ 石川、カルリーニョス・ジュニオ

（千葉担当・綾部 健真）