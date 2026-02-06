オリックス・紅林弘太郎内野手（２３）が５日、恩師からの「ナンバーワン指令」に発奮した。駿河総合（静岡）時代の望月俊治監督（６０）が、７年目で初めて宮崎キャンプを訪問。「年を取るにつれていろいろ大変だと思うんですけど…（笑）。その中でも来ていただき、本当に感謝しています」と再会を喜び、指揮官の言葉を受け止めた。

「まだまだ足りないものがある。誰が見ても、日本のショートといえば紅林だなって言われる選手になってもらいたい」。目標としていたＷＢＣ出場を惜しくも逃した中、そんなゲキを飛ばしてくれた望月監督を一言で表すならば「プロという道に導いてくれた人」だ。「本当にプロになろうとは１ミリも思っていなかった」と、高校２年時には「社会人くらいでやれたらいいです」と思いを打ち明けたことがあった。

「すごく伸びるものを持っている。やるなら上を目指せ」。そこで返ってきた言葉がきっかけとなり、今では正遊撃手としてチームを支える立場になった。「監督にもっといい姿をみせたい」。１月の結婚式では恩師からスピーチで「３割、３０本、ノーエラー」のノルマが設定された。２５年は２割６分、９本塁打、７失策。果敢に挑み、クリアした先には、まだ見ぬ景色が広がっている。（南部 俊太）