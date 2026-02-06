東京六大学野球リーグ・慶大の投手コーチに、四国アイランドリーグの香川オリーブガイナーズの前社長・上田誠氏（６８）が就任することが５日、スポーツ報知の取材で分かった。

上田氏は神奈川・茅ケ崎市の出身。湘南、慶大では投手、外野手で、桐蔭学園副部長、厚木東監督、慶応中等部野球部副部長を経て、１９９０年秋に慶応の監督に就任。恩師の前田祐吉元監督から授かった「エンジョイ・ベースボール」を旗印にチーム強化に乗り出し、２００５年には４５年ぶりにセンバツ大会へ出場し、８強。２００８年には春夏連続出場に導き、９２年ぶりの「夏３勝」をマークした。

同年秋には明治神宮大会で初優勝。２０１５年夏限りで監督を勇退するまで、４度甲子園の土を踏んだ。退任後は慶大で５年間、コーチを務め、２０２３年１１月には四国ＩＬ香川の球団代表に就任。ヘッドコーチも兼任し、２０２５年１月から球団社長を務めたが、１２月に退任した。

独立リーグはプロであるため、球団代表就任後は学生野球資格を失ったが、５日に回復。慶大コーチ復帰に支障はなくなった。

慶大は３季連続でリーグ５位と苦しい戦いが続いており、巻き返しへ期待が高まる。豊富な指導経験を有する上田氏は「優勝のために全力で頑張りたい」と意気込みを語った。