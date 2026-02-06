２年連続でサイ・ヤング賞に輝いているタイガースのタリク・スクバル投手（２９）が、年俸調停で年俸３２００万ドル（約５０億円）を勝ち取ったと５日（日本時間６日）、複数の現地メディアが報じた。

２０２６年オフにＦＡ権を持つスクバルとタイガースは今季契約の合意に至らず、年俸調停に持ち込まれた。米メディアによると、スクバルは今季年俸３２００万ドル（約５０億円）を希望。球団の提示額１９００万ドル（約３０億円）と大きな隔たりがあった。昨年、２年連続のサイ・ヤング賞を獲得したスクバルは３１試合に先発し、１３勝６敗で１９５回３分の１を投げ、防御率２・２１、２４１奪三振だった。３月のＷＢＣにも米国代表で出場する見込みになっている。

１９７４年から始まった年俸調停制度。過去の調停期間中の投手の最高年俸は、Ｄ・プライス投手が２０１５年にタイガースと結んだ１９７５万ドル（約３１億円）。メジャー全体では、Ｊ・ソト外野手が２０２４年にヤンキースと結んだ３１００万ドル（約４８億円）が調停権を持つ選手の史上最高額で、大谷も２３年は３０００万ドル（約４７億円）だった。

スクバルはソト、大谷らを上回る結果となった。