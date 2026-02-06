ライデル・マルティネス

　３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場するキューバが５日（日本時間６日）、出場登録メンバー３０人を発表した。地元メディアが明らかにした。

　ＮＰＢ組では巨人の守護神を務めるライデル・マルティネス投手、昨季ソフトバンクでＭＶＰに輝いたリバン・モイネロ投手らが入った。さらにＮＰＢ経験者の元ロッテ・サントス、元ソフトバンク・デスパイネらも入った。

　前回大会で準決勝まで進んだキューバは今大会、１次ラウンドではプエルトリコ、カナダ、パナマ、コロンビアと同じＡ組に入っている。発表されたメンバーは以下の通り。

　▽投手　Ｌ・モイネロ（ソフトバンク）、Ｒａｉ・マルティネス（巨人）、Ｒａｎ・マルティネス（中日育成）、Ｊ・ロバイナ、Ｙ・ロペス、Ｐ・サントス、Ｎ・クルーズ、Ｅ・チャプマン、Ｙ・ロドリゲス（元ブルージェイズ、元中日）、Ｄ・ラロンド、Ｊ・カズン、Ｏ・ロドリゲス、Ｄ・ヌニョス、Ｄ・ウルタード、Ｌ・ロメロ、Ｆ・アルバレス

　▽捕手　Ａ・ペレス、Ｏ・ヘルナンデス

　▽内野手　Ａ・マルティネス（日本ハム）、Ｅ・アルエバルエナ、Ａ・ラミレス、Ｙ・モンカダ（エンゼルス）、Ｙ・カッペ、Ａ・バルガス、Ｍ・ヌニョス

　▽外野手　Ｙ・ギルバート、Ｒ・サントス（元ロッテ）、Ａ・デスパイネ（元ソフトバンク）、Ｙ・ヤンキ、Ｌ・モアス

　※メジャー所属選手、ＮＰＢ所属経験選手のみ所属表記