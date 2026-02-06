巨人・マルティネス、ソフトバンク・モイネロらキューバがＷＢＣ出場メンバー発表…デスパイネも
３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場するキューバが５日（日本時間６日）、出場登録メンバー３０人を発表した。地元メディアが明らかにした。
ＮＰＢ組では巨人の守護神を務めるライデル・マルティネス投手、昨季ソフトバンクでＭＶＰに輝いたリバン・モイネロ投手らが入った。さらにＮＰＢ経験者の元ロッテ・サントス、元ソフトバンク・デスパイネらも入った。
前回大会で準決勝まで進んだキューバは今大会、１次ラウンドではプエルトリコ、カナダ、パナマ、コロンビアと同じＡ組に入っている。発表されたメンバーは以下の通り。
▽投手 Ｌ・モイネロ（ソフトバンク）、Ｒａｉ・マルティネス（巨人）、Ｒａｎ・マルティネス（中日育成）、Ｊ・ロバイナ、Ｙ・ロペス、Ｐ・サントス、Ｎ・クルーズ、Ｅ・チャプマン、Ｙ・ロドリゲス（元ブルージェイズ、元中日）、Ｄ・ラロンド、Ｊ・カズン、Ｏ・ロドリゲス、Ｄ・ヌニョス、Ｄ・ウルタード、Ｌ・ロメロ、Ｆ・アルバレス
▽捕手 Ａ・ペレス、Ｏ・ヘルナンデス
▽内野手 Ａ・マルティネス（日本ハム）、Ｅ・アルエバルエナ、Ａ・ラミレス、Ｙ・モンカダ（エンゼルス）、Ｙ・カッペ、Ａ・バルガス、Ｍ・ヌニョス
▽外野手 Ｙ・ギルバート、Ｒ・サントス（元ロッテ）、Ａ・デスパイネ（元ソフトバンク）、Ｙ・ヤンキ、Ｌ・モアス
※メジャー所属選手、ＮＰＢ所属経験選手のみ所属表記