タモリ（80）がMCを務めるテレビ朝日系「タモリステーション」が20日午後8時から放送される。

今年最初のテーマは「世界を魅了する日本の『エンタメ』最新事情」。世界中で愛されている「歌舞伎」「時代劇」「アニメ」「音楽」「相撲」の5つのジャンルが、外国人の心をつかむ理由について独自取材で深掘りする。

映画「国宝」をきっかけに脚光を浴びる歌舞伎。タモリが東京・東銀座の歌舞伎座に潜入、普段は見ることのできない裏側を取材する。舞台装置や伝統の音の演出を体験。タモリも驚いた、歌舞伎ならではの仕掛けの数々とは…！？

「時代劇」では、ハリウッドドラマ「SHOGUN 将軍」にスポットを当てる。戦国時代をリアルに描くために尽力した立役者がスタジオに登場する。「アニメ」では日本アニメの人気ぶりを米で現地調査。「音楽」では、米津玄師やYOASOBI、藤井風らのグローバルヒットの背景には、世界のトレンドを生み出す都市“トリガーシティ”が存在することが明らかに。「大相撲」ではロンドン公演に密着し、外国人をとりこにしたポイントを解き明かしていく。スタジオには俳優木村佳乃、エンタメ全般に詳しい、いとうせいこうが出演する。